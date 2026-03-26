Perché Klingbeil rilancia le riforme: lavoro, Ehegattensplitting e finanziamento

Perché Klingbeil rilancia le riforme: lavoro, Ehegattensplitting e finanziam...

Perché Klingbeil rilancia le riforme: lavoro, Ehegattensplitting e finanziam...

Lars Klingbeil propone la fine dell'Ehegattensplitting per i nuovi matrimoni e un pacchetto di riforme fiscali e del lavoro per aumentare l'occupazione e modernizzare il sistema

Negli ultimi giorni il ministro delle Finanze Lars Klingbeil ha portato in primo piano un piano di cambiamenti che punta a rompere con la gestione del status quo nella politica economica tedesca. Le proposte includono la possibile abolizione dell’Ehegattensplitting per i matrimoni futuri, una riforma dell’imposta sul reddito per alleggerire la pressione sulle classi medie e misure per aumentare il volume complessivo di lavoro nel paese. L’obiettivo dichiarato è duplice: ridurre i disincentivi al lavoro e reperire risorse per ristrutturare i benefici e gli incentivi sociali.

Le idee lanciate da Klingbeil hanno subito suscitato reazioni eterogenee: da una parte voci che considerano le proposte necessarie per modernizzare il mercato del lavoro, dall’altra timori su impatti immediati per le famiglie e sul consenso nella coalizione. Commentatori politici e rappresentanti di altri partiti — come la verdi Katharina Beck o esponenti della CDU — hanno già preso posizione, sottolineando limiti e rischi, mentre amministratori regionali avanzano spunti paralleli su pubblico impiego e scuola.

Il cuore della proposta fiscale

Al centro della strategia di Klingbeil c’è la volontà di eliminare quel che definisce un «errore strutturale»: lo Ehegattensplitting nella forma attuale. Secondo il ministro, il meccanismo favorisce coppie con forti differenze di reddito e crea incentivi a limitare l’attività lavorativa di chi percepisce meno, con effetti particolarmente negativi sulle donne. La riforma è pensata per i matrimoni futuri e, nelle intenzioni, potrebbe generare decine di migliaia di posti di lavoro aggiuntivi liberando potenziale di lavoro fino ad oggi non sfruttato.

Abolizione dell’Ehegattensplitting

Lo Ehegattensplitting è una regola fiscale che calcola l’imposta congiunta sulla base della somma dei redditi dei coniugi, moltiplicando poi per un coefficiente. Questo comportamento fiscale può tradursi in un vantaggio netto per chi ha un partner con reddito elevato e un partner che lavora part-time o è assente dal mercato del lavoro. Eliminare o riformare la misura significa intervenire su un disincentivo al lavoro che, secondo economisti e sostenitori della misura, penalizza la partecipazione femminile e la mobilità professionale.

Riforma dell’imposta sul reddito

Parallelamente al tema del matrimonio, Klingbeil annuncia una revisione dell’imposta sul reddito con l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale per la maggioranza dei lavoratori: nelle comunicazioni pubbliche si parla di un sollievo per il 95% dei dipendenti e di entità pari a diverse centinaia di euro l’anno. La controparte finanziaria, secondo il ministro, dovrebbe gravare sui redditi elevati e sulle grandi ricchezze. Questa proposta entra in contrasto con la posizione politica di alcuni leader della coalizione e dell’opposizione che chiedono invece tagli di spesa come principale leva per ridurre la pressione fiscale.

Misure sul lavoro e possibili aggiustamenti

Oltre alla tassazione, nella lista di interventi valutati figurano restrizioni sui minijobs per spingere verso contratti a contributi, la possibile fine della gratuita assicurazione familiare per coniugi privi di reddito e persino l’idea di rivedere giorni festivi come parte di un pacchetto più ampio. L’intento manifesto è rendere il lavoro più attraente e i percorsi professionali meno segmentati: ciò implica incentivi economici ma anche un ridisegno delle regole che regolano contratti e compatibilità lavoro-famiglia.

Reazioni politiche e ostacoli alla realizzazione

Le proposte di Klingbeil si scontrano con resistenze sia interne alla coalizione sia esterne. La Union in molte delle sue componenti si oppone all’abolizione dello Ehegattensplitting, sostenendo che sarebbe un aumento di imposta per molte famiglie. La verde Katharina Beck ha giudicato l’abolizione come dovuta ma ha anche messo in guardia contro l’aumento dell’IVA, mentre osservatori hanno notato come Klingbeil, nella retorica, possa sembrare a tratti amministrare l’eredità politica di altri leader di governo. Sul fronte amministrativo emergono infine proposte parallele, come quella del ministro dell’istruzione della Sassonia, che sollecita la riforma dello status dei docenti per snellire la macchina pubblica, indicando tensioni trasversali nel governo.

In conclusione, la road map di Klingbeil apre un confronto politico denso e multidimensionale: dalla parte tecnica delle riforme fiscali fino alle implicazioni sociali sul mercato del lavoro, ogni proposta dovrà superare ostacoli politici e valutazioni dettagliate sui costi e benefici. Il dibattito ora si sposta nelle aule parlamentari e nelle trattative tra forze di coalizione, dove si deciderà se e come tradurre queste idee in misure concrete.