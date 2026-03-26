Ciclone in arrivo sull'Italia, allerta meteo oggi: cosa fare

(Adnkronos) - Colpo di coda dell'inverno sull'Italia oggi giovedì 26 marzo. E' in arrivo un ciclone che porterà oltre a un brusco calo delle temperature venti di burrasca e raffiche di tempesta. Il bollettino meteo della Protezione civile indica allerta gialla - per rischio idraulico, temporali e...

(Adnkronos) – Colpo di coda dell’inverno sull’Italia oggi giovedì 26 marzo. E’ in arrivo un ciclone che porterà oltre a un brusco calo delle temperature venti di burrasca e raffiche di tempesta. Il bollettino meteo della Protezione civile indica allerta gialla – per rischio idraulico, temporali e idrogeologico – in Calabria, Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, Umbria, Lazio e Marche.

Ma cosa bisogna fare in caso di ciclone? E cosa è meglio evitare?

Le forti raffiche di vento associate a un ciclone possono provocare il sollevamento e la caduta di oggetti e strutture, anche di grandi dimensioni, e la rottura di rami, finestre e vetrine sottolinea la Protezione civile. Si possono verificare anche violente mareggiate e un rapido innalzamento del livello del mare. Prima, durante e dopo l’evento segui le indicazioni delle autorità locali e tieniti costantemente informato attraverso internet, radio e tv.

All’aperto



– Allontanati rapidamente dalla costa verso zone più elevate e trova riparo in un edificio.

– Se sei in auto poni particolare attenzione perché le raffiche di vento potrebbero far sbandare il veicolo. Rallenta e raggiungi il luogo sicuro più vicino – preferibilmente un edificio in muratura – evitando di sostare sotto ponti, cavalcavia, strutture e oggetti che potrebbero cadere (come lampioni, impalcature, etc.) .

– Sono possibili anche distacchi di cavi elettrici. Se sei in auto e vieni colpito rimani all’interno del veicolo e attendi i soccorsi.

– Limita l’uso del cellulare. Tenere libere le linee facilita i soccorsi.

In casa



– Non uscire assolutamente, neanche per mettere in sicurezza beni o veicoli.

– Chiudi porte, finestre e imposte.

– Riparati nella stanza più interna della casa o in corridoio, il più lontano possibile da porte e finestre.

– Abbandona i piani seminterrati e i piani terra e portati ai piani alti.

– Se possibile evita di ripararti all’ultimo piano. Le forti raffiche di vento potrebbero danneggiare i tetti degli edifici più vulnerabili.

– Se possibile poni ulteriori protezioni davanti a finestre e vetrate.

– Fai entrare in casa gli animali domestici.

– Chiudi il gas e disattiva il quadro elettrico se gli impianti sono ai piani bassi.

– Se vivi in una casa mobile (roulotte, prefabbricato, campeggio) cerca riparo in un edificio sicuro.

– Tieni a portata di mano: documenti, farmaci indispensabili, batterie, torcia elettrica, radio a pile, cellulare, acqua in bottiglia.

– Limita l’uso del cellulare. Tenere libere le linee facilita i soccorsi.

– Anche se il fenomeno ti sembra in attenuazione non uscire di casa ma attendi le indicazioni delle autorità.

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