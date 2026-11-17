La politica italiana è in lutto per la scomparsa di un’ex parlamentare e già sottosegretaria alla Sanità, morta a Roma. Docente universitaria e protagonista di numerose battaglie civili e istituzionali, ha dedicato il proprio percorso alla difesa della sanità pubblica, ai diritti delle donne e alla tutela delle persone più fragili. La notizia, diffusa dai familiari, ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio dal mondo politico e istituzionale.

Grazia Labate è morta a Roma: addio all’ex parlamentare e sottosegretaria alla Sanità

Grazia Labate, ex parlamentare e già sottosegretaria alla Sanità, era considerata un importante punto di riferimento per la sinistra e per le battaglie a favore della giustizia sociale. A comunicare la notizia della scomparsa sono stati i familiari attraverso i social network.

La sua morte ha suscitato numerose reazioni nel mondo politico e istituzionale, con messaggi di vicinanza e riconoscenza per il percorso umano e professionale svolto nel corso degli anni.

Tra i primi a ricordarla è stato il gruppo consiliare del Partito Democratico del Municipio Roma VIII, che ha affidato a una nota ufficiale il proprio messaggio di cordoglio: «Con lei se ne va una figura di straordinario spessore politico, istituzionale e umano».

I consiglieri hanno ricordato soprattutto il suo contributo alla vita pubblica e l’attenzione riservata a temi fondamentali come la tutela della sanità pubblica, i diritti delle donne e il sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Il ricordo del Pd dell’Ottavo Municipio: l’impegno per la sanità e i più fragili

Nel messaggio diffuso dal gruppo municipale emerge il ritratto di una donna che ha saputo mettere le proprie competenze e la preparazione accademica al servizio della collettività. La difesa del Servizio sanitario nazionale, la promozione dei diritti e la lotta alle disuguaglianze hanno rappresentato alcuni dei principali ambiti del suo impegno. Nel ricordarne il valore, i rappresentanti del Pd hanno sottolineato come «Il suo rigore intellettuale, la passione politica e la capacità di ascolto hanno rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per intere generazioni di amministratori, militanti e cittadini». Un riconoscimento che riguarda non soltanto il ruolo ricoperto nelle istituzioni, ma anche il rapporto costruito con il territorio e con le realtà associative romane.

La sua presenza, infatti, si è tradotta in un’attenzione costante alle politiche di welfare e alle necessità delle persone in difficoltà. «Il suo legame con il territorio e la sua costante attenzione ai temi della tutela dei più fragili lasciano un’eredità preziosa, che continuerà a ispirare la nostra azione politica e amministrativa quotidiana», si legge ancora nella nota. In conclusione, il gruppo consiliare del Pd dell’Ottavo Municipio ha rivolto un pensiero ai familiari e alle persone a lei vicine, esprimendo la propria partecipazione al dolore per la perdita.