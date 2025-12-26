Addio a Maria Sole Agnelli, la sorella dell’avvocato è morta a 100 anni: una vita dedicata a cultura, sport e impegno civico.

Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato Gianni e figura di spicco della storica famiglia torinese, è morta oggi a 100 anni. La sua vita è stata segnata da impegno pubblico, cultura e passione per l’equitazione, lasciando un’eredità significativa sia nella società italiana sia nel mondo sportivo.

Addio a Maria Sole Agnelli: una vita tra famiglia, politica e cultura

Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato Gianni e di Susanna Agnelli, si è spenta oggi, venerdì 26 dicembre, all’età di 100 anni nella sua residenza di Torrimpietra, vicino a Roma.

Nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, figlia di Edoardo Agnelli e Virginia Bourbon del Monte, ha avuto cinque figli: quattro dal primo matrimonio con Ranieri Campello della Spina — Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino — e uno dal secondo con Pio Teodorani Fabbri, Eduardo. Dal 1960 al 1970 ha ricoperto il ruolo di sindaca a Campello sul Clitunno, contribuendo attivamente alla vita politica e amministrativa del comune umbro.

È morta Maria Sole Agnelli: chi era la sorella dell’avvocato Gianni e di Susanna

Per 14 anni, fino al 2018, Maria Sole ha guidato la Fondazione Agnelli, promuovendo iniziative nei settori dell’istruzione, della ricerca e della cultura a favore della scuola italiana. Accanto all’attività istituzionale, ha coltivato con successo la passione per l’equitazione: i suoi cavalli da competizione hanno ottenuto riconoscimenti internazionali, tra cui la medaglia d’argento individuale ai Giochi Olimpici di Monaco del 1972. La sua lunga vita l’ha resa una delle figure femminili più rispettate della famiglia Agnelli, simbolo di continuità tra impegno sociale, tradizione familiare e passione personale.

“Alla famiglia, ai suoi cari e a quanti le hanno voluto bene va il nostro più sincero e sentito pensiero di vicinanza in questo momento di grande dolore. Grazie Maria Sole Agnelli, per tutto ciò che hai donato alla tua comunità“, si legge nel post social della comunità di Campello sul Clitunno.