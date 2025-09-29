La lunga e complessa vicenda dell’eredità Agnelli torna sotto i riflettori con un colpo di scena destinato a riaccendere il dibattito sulle quote societarie della famiglia. Un testamento fino a oggi inedito, attribuito a Gianni Agnelli e datato 1998, è stato depositato in tribunale a Torino, aprendo nuove possibilità di interpretazione sulle volontà dell’Avvocato. Il documento, che riguarda in particolare la società Dicembre, cuore del controllo economico della famiglia, rischia di ridefinire le dinamiche tra gli eredi e di far emergere dettagli finora sconosciuti sulla gestione del patrimonio Agnelli-Elkann.

Eredità Agnelli, clamorosa novità in tribunale: consegnato un testamento inedito

Un documento fino a oggi sconosciuto, datato gennaio 1998 e attribuito a Gianni Agnelli, è stato depositato oggi in tribunale a Torino dai legali di Margherita Agnelli. Il testamento, redatto probabilmente a mano, emerge nel contesto della causa civile intentata dalla figlia dell’Avvocato contro John, Lapo e Ginevra Elkann.

Secondo quanto riferito durante l’udienza, il contenuto potrebbe avere implicazioni significative sulla gestione e sulla ripartizione delle partecipazioni nella società Dicembre, considerata il cuore del controllo familiare sulle attività del gruppo Agnelli-Elkann.

Eredità Agnelli, contenuto del testamento e ricadute sulle quote societarie

Il documento stabilisce che le partecipazioni di Gianni Agnelli nella società Dicembre, pari a circa il 25%, dovessero essere assegnate al figlio Edoardo, prematuramente scomparso nel 2000. In mancanza di eredi diretti, le quote sarebbero spettate ai legittimi successori, ossia Margherita Agnelli e Marella Caracciolo.

Secondo gli avvocati della figlia, questa disposizione contrasterebbe con precedenti decisioni testamentarie, tra cui la cosiddetta “lettera di Monaco” del 1996, che designava John Elkann come principale beneficiario. La scoperta riapre quindi il dibattito sulla reale volontà dell’Avvocato e sul controllo delle quote della Dicembre, anche se i legali degli Elkann precisano che, essendo Edoardo già deceduto e grazie agli accordi transattivi del 2004, la situazione societaria non subirebbe modifiche effettive.

Eredità Agnelli, consegnato un testamento inedito: implicazioni legali e possibili sviluppi

Il nuovo testamento sarà sottoposto a verifiche tecniche e giuridiche per accertarne autenticità e validità. La sua eventuale conferma potrebbe influenzare non solo la distribuzione delle partecipazioni, ma anche questioni legate a trust, residenza fiscale e successioni transfrontaliere. Parallelamente, l’udienza civile si inserisce in un contenzioso più ampio, che coinvolge contestazioni fiscali e operazioni patrimoniali precedentemente oggetto di indagini penali.

Gli avvocati degli Elkann sostengono comunque che il deposito del documento rappresenti più un gesto mediatico che un vero elemento in grado di alterare la situazione ereditaria già consolidata. La decisione finale sulle questioni ancora aperte è attesa nei prossimi mesi, mentre la vicenda continua a suscitare grande attenzione mediatica.