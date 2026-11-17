C’è preoccupazione tra i fan di Ambra Angiolini: la showgirl è infatti stata costretta ad annullare un altro spettacolo per problemi di salute. I dettagli.

Ambra Angiolini costretta a fermarsi: annullato l’ennesimo spettacolo

Sono ben tre gli eventi cancellati negli ultimi giorni da parte di Ambra Angiolini, con i fan della showgirl preoccupati. In ultimo è stato annullato lo spettacolo “La misteriosa scomparsa di W” ” ) che rappresenta l’esordio assoluto alla regia teatrale per la stessa Ambra) che avrebbe dovuto andare in scena al Teatro Regio di Parma ieri sera, 16 novembre 2026. A comunicare la cancellazione è stata CAOS Organizzazione Spettacoli – Arci Parma.

Nella nota l’organizzazione ha spiegato che Ambra Angiolini ha bisogno di alcuni giorni di riposo e di ulteriori verifiche mediche a causa di un problema di salute. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. L’organizzazione si è poi scusata con il pubblico per il disagio comunicando loro le modalità al fine di ottenere il rimborso dei biglietti.

L’annullamento dello spettacolo di Ambra a Parma come detto in precedenza non è il primo negli ultimi giorni. Giovedì 12 novembre e venerdì 13 novembre sono stati rispettivamente annullati gli spettacoli alla Città del Teatro di Cascina, in provincia di Pisa, e al Teatro Puccini di Firenze, a causa di un’indisposizione dell’attrice.

Ambra Angiolini, ennesimo spettacolo annullato: come sta la showgirl?

Sono tre gli spettacoli annullati negli ultimi giorni da Ambra Angiolini, tutti per motivi di salute. Come detto non ci sono notizie su quali siano i problemi della nota showgirl. Nelle scorse settimana la Angiolini aveva raccontato a La Stampa di stare attraversando un periodo complicato e di avere bisogno della vicinanza della famiglia, in particolare dei suoi genitori: “In questi giorni non sono stata bene, ho detto subito portatemi da mamma, come da piccola”. Al momento come detto non si sa quali siano i problemi di Ambra né quando la tournée potrà riprendere.