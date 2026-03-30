Il caso del furto opere d arte Parma si allarga: dopo il Renoir risultano scomparse anche opere di Cézanne e Matisse. Carabinieri impegnati nei rilievi e nell’analisi delle telecamere.

All’inizio sembrava un episodio isolato. Un quadro mancante. Forse spostato, forse in prestito. Succede nei musei, ogni tanto.

Invece no.

Il primo allarme e il caso del furto opere d’arte Parma: sparisce il Renoir dalla sala dei francesi

Le prime segnalazioni sul furto delle opere d’arte a Parma riguardavano “Les Poissons”, olio su tela attribuito al pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir e datato intorno al 1917. Un’opera conosciuta, custodita nella villa-museo della Fondazione Magnani-Rocca, nel parmense.

Poi i controlli. Più accurati. Più lunghi.

Ed è lì che la situazione cambia. Peggio del previsto.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino, il furto sarebbe avvenuto nella cosiddetta “sala dei francesi”, al piano superiore della Fondazione. Una stanza che per gli appassionati di arte è quasi un piccolo santuario. Pareti eleganti, luci soffuse. E una serie di capolavori della pittura europea.

Ma quando i responsabili della struttura hanno ricontrollato l’esposizione… qualcosa non tornava. Anzi, più di qualcosa.

Non mancava solo il Renoir.

Nel giro di poche ore la lista delle opere scomparse si allunga. Tre, in totale. Un colpo che ora viene raccontato come uno dei più delicati episodi di furto opere d’arte Parma degli ultimi anni.

Perché non parliamo di quadri qualsiasi.

Tre capolavori scomparsi e le indagini sul furto opere d’arte Parma

Con il passare delle ore arrivano le conferme. E i nomi delle opere mancanti fanno alzare più di un sopracciglio.

Oltre alla tela di Renoir risultano infatti sottratte anche “Natura morta con ciliegie”, dipinta nel 1890 da Paul Cézanne, e “Odalisca sulla terrazza”, realizzata nel 1922 da Henri Matisse.

Tre maestri della pittura europea. Tre epoche. Tre stili completamente diversi.

E ora… nessuna traccia.

La scoperta ha fatto scattare immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti tecnici all’interno della villa. Si procede con rilievi scientifici, controlli sui sistemi di videosorveglianza e verifica degli accessi alla struttura.

Tutto per capire due cose fondamentali: quando è avvenuta l’intrusione e come sia stato possibile portare via le opere senza essere notati.

Domande che, per ora, restano aperte.

La Fondazione custodisce infatti la prestigiosa collezione raccolta dal critico e musicologo Luigi Magnani. Un patrimonio artistico noto anche a livello internazionale. Non una piccola galleria di provincia, insomma.

Ed è proprio questo dettaglio che rende il caso ancora più delicato.

Per il momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali su eventuali problemi o falle nei sistemi di sicurezza. Silenzio quasi totale dalla struttura. Normale, in certi momenti. Le indagini sono appena iniziate.

Gli investigatori stanno ricostruendo ogni passaggio del . Orari, accessi, movimenti del personale. Tutto.

Perché il sospetto è uno solo: un colpo studiato con attenzione. Forse da chi conosceva bene la disposizione delle sale.

Ma questa, per ora, resta soltanto un’ipotesi. E nelle indagini sui casi di furto delle opere d’arte a Parma, come ricordano gli investigatori, i dettagli fanno sempre la differenza. Anche quelli che sembrano minuscoli. Anche quelli che, all’inizio, quasi non si vedono.