Un prodotto largamente consumato dai cittadini italiani potrebbe essere a rischio di contaminazione da parte di un batterio che ha effetti nocivi sulla salute dell’uomo, scopriamo in dettaglio di cosa si tratta e soprattutto a cosa fare attenzione nel caso lo si è acquistato, oltre ai metodi di restituzione.

Listeria, che tipo di batterio è e che danni causa

Il rischio che potrebbero contrarre i cittadini è quello della Listeria, un batterio che ha come effetti principali la meningite e la batteriemia, ovvero la presenza di batteri nel sangue.

Questa si sviluppa dalla monocitogenesi e il batterio trovandosi presente oltre che negli alimenti anche nell’acqua, potrebbe propagare la sua diffusione e causare danni anche al di fuori del bene che è a rischio.

L’attenzione quindi resta massima, non fidarsi e cercare un qualcosa di simile se proprio vi è la necessità di acquistare quel determinato prodotto visto l’alto potenziale di rischio.

Salmone affumicato, richamo per listeria su uno specifico prodotto

Il ministero della salute ha pubblicato nella giornata di ieri 16 novembre, un alert in riferimento ad uno specifico marchio di salmone affumicato per rischio concreto di contrarre la Listeria.

Il prodotto oggetto del richiamo è venduto in confezioni da 100 grammi – lotto 170794 – con data di scadenza 18-11-2026. Il richiamo quindi è arrivato molto a ridosso della scadenza dello stesso. Si tratta di salmone affumicato commercializzato da La Nef, come riporta Il Fatto Alimentare, e prodotto dall’azienda Norvelita Uab, nello stabilimento situato in Lituania.

Se si è entrati in possesso del salmone in questione è bene riportarlo al punto vendita dove lo si è acquistato, esso provvederà al corretto smaltimento e per gli acquirenti vi sarà un rimborso. E’ fondamentale non mangiarlo.

Non è il primo caso di Alert che viene diffuso dal Ministero della Salute, questo è stato fatto a scopo precauzionale.