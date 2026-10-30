"Non mangiate questa zucca", l'avviso del Ministero della Salute

06/05/26, TMC 28/11/2027;· Zucca a filetti piccanti sott’olio, vasetto da 250 grammi: lotto 23/01/26, TMC 28/07/2027;· Zucca grigliata sott’olio, vaso da 900 grammi: lotto num. 26/11/25, TMC 28/05/2027;· Zucca grigliata sott’olio, vasetto da 300 grammi: lotto num. 04/02/26, TMC 28/08/2027.A produrre la zucca sott’olio richiamata è stata l’azienda Ferri Sas di Ferri Pietro. Lo stabilimento di produzione si trova in viale Europa 126/F, a Spoltore, in provincia di Pescara (marchio di identificazione AA000657041PEIT). Se avete in casa questi prodotti non consumateli ma riportateli ove li avete acquistati per ottenere il rimborso. I prodotti in questione, come specifica l’azienda, possono essere consumati senza problemi dalle persone che non sono allergiche ai solfiti. Il Ministero della Salute aveva segnalato il richiamo di altri 11 prodotti, tra verdure e funghi sott’olio, sempre a marchio La Favola Antica – Ferri, e sempre per la presenza di solfiti non dichiarati.