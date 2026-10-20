Rischio listeria negli alimenti: maxi richiamo all'Eurospin

Possibile Listeria: richiami per vitello tonnato, tacchino e lonza: coinvolti Eurospin e AM.M.53

Dopo il richiamo di un lotto di vitello tonnato di una settimana fa, il Ministero della Salute ha segnalato nuovi richiami per la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Gli avvisi riguardano numerosi lotti di vitello tonnato, tacchino al forno e lonza di maiale venduti con i marchi Portami Via (Eurospin) e A.M.M.53 Pasticceria-Gastronomia.

Il primo richiamo del vitello tonnato

Come riporta Il Fatto Alimentare, il Ministero aveva già segnalato il richiamo di un lotto di vitello tonnato a marchio Portami Via di Eurospin, e prodotto da A.M.M.53 Srl, per la possibile presenza di Listeria monocytogenes.

Dove sono stati prodotti

Sempre secondo il Fatto Alimentare, vitello tonnato, tacchino arrosto e lonza di maiale, anche quelli destinati a Eurospin Italia Sp a, sono stati prodotti da A.M.M.53 Srl nello stabilimento di via Gioberti 36, a Spresiano (Treviso), con marchio di identificazione IT M2V1X UE.

I prodotti richiamati

Portami Via (Eurospin)

· tacchino arrosto, al limone, in vaschette da 170 grammi, con i numeri di lotto L265/26, 266/26, 268/26, 271/26, 272/26, 273/26, 274/26, 275/26, 278/26, 280/26 e 281/26, e le date di scadenza dal 18/10/2026 al 03/11/2026;

· vitello tonnato, in vaschette da 180 grammi, con i numeri di lotto L264/26, 265/26, 266/26, 267/26, 268/26, 271/26, 272/26, 273/26, 274/26, 275/26, 278/26, 279/26 e 280/26, e le date di scadenza dal 17/10/2026 al 02/11/2026.

A.M.M.53 Pasticceria-Gastronomia

· tacchino al forno, in confezioni da 2 kg, con i numeri di lotto L260/26, 264/26, 266/26, 267/26, 272/26, 274/26, 280/26 e 281/26, e le date di scadenza dal 17/10/2026 al 07/11/2026;

· arrosto di tacchino ai funghi, in confezioni da 2 kg, con i numeri di lotto L260/26, 261/26, 264/26, 266/26, 267/26, 271/26, 272/26, 274/26, 278/26 e 282/26, e le date di scadenza dal 17/10/2026 al 07/11/2026;

· lonza di maiale, in confezioni da 1,5 kg, con i numeri di lotto L267/26, 268/26, 272/26, 273/26, 274/26, 278/26, 279/26 e 280/26, e le date di scadenza dal 19/10/2026 al 01/11/2026;

· vitello tonnato, i n confezioni da 1,5 kg, con i numeri di lotto L259/26, 264/26, 272/26 e 273/26, e le date di scadenza dal 16/10/2026 al 07/11/2026;

· vitello tonnato, in vaschette da 300 grammi, con i numeri di lotto L259/26, 264/26, 267/26, 271/26 e 275/26, e le date di scadenza dal 16/10/2026 al 01/11/2026.

Cosa fare se si possiedono i prodotti

In via precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare i prodotti con i lotti e le scadenze indicati. Chi li possiede può restituirli al punto vendita d’acquisto. Inoltre, Il Fatto Alimentare riferisce di aver segnalato, dal 1° gennaio 2026, 217 richiami e ritiri per un totale di 479 prodotti di aziende e marchi differenti.