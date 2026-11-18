La salute orale non riguarda soltanto denti e gengive. Una ricerca del Centro ImpreSapiens della Sapienza Università di Roma stima che una campagna di prevenzione della parodontite possa generare risparmi netti fino a 40,4 milioni di euro in dieci anni per il Servizio sanitario nazionale. Si tratta di proiezioni economiche, non di risparmi già ottenuti, ma offrono una base concreta per le scelte di politica sanitaria.

La parodontite è una malattia infiammatoria cronica dei tessuti che sostengono i denti. Lo studio ne considera il legame con tre patologie sistemiche: diabete mellito, malattie cardiovascolari e artrite reumatoide. Il percorso parte dall’idea di colmare il distacco tra le conoscenze scientifiche e le politiche di prevenzione effettivamente attuate.

Le cure dentali pesano soprattutto sulle famiglie fragili

La professoressa Maria Felice Arezzo, associata di Statistica economica alla Sapienza e componente del Centro ImpreSapiens, ha lavorato con i colleghi Mario Calabrese, direttore del Centro, Roberto Poscia e Alberto Pastore. Secondo la studiosa, l’obiettivo era tradurre un patrimonio di evidenze scientifiche in una proposta concreta, capace di unire tutela della salute, equità sociale e sostenibilità economica.

Il professor Enrico Gherlone, major advisor del Comitato esperto nominato dal ministro della Salute per l’odontoiatria, indica nell’accesso alle cure il problema principale. Citando il 37° Rapporto ISTAT, afferma che il 59,6% degli italiani dichiara di non potersi permettere le cure dentali quando servono, e il 28,2% vi ha rinunciato nell’ultimo anno per motivi di costo.

Prevenzione e spesa: un investimento con tempi lunghi

Le Linee guida del Ministero della Salute per l’igiene orale risalgono al 2013 e indicano di lavarsi i denti almeno due volte al giorno, usare ogni giorno dentifricio fluorato e filo interdentale, e sottoporsi periodicamente a visite specialistiche. Nonostante ciò, la prevenzione odontoiatrica occupa uno spazio limitato nell’assistenza pubblica.

Gherlone spiega che i benefici arrivano nel lungo periodo e si riflettono su altre voci di spesa, e che i risparmi si vedono dopo anni. Il legame tra salute orale e generale ha basi biologiche solide, mentre l’entità del beneficio preventivo richiede ancora dati sul campo. Con risorse limitate, ogni scelta comporta un compromesso, e le valutazioni economiche possono aiutare a orientarla.