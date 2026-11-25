Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di due lotti di formaggio venduti nei supermercati Iperal per rischio salmonella. Ecco tutti i dettagli e cosa fare se si ha in casa uno di questi prodotti.

Allerta alimentare, Iperal richiama formaggio per rischio salmonella

Nuova allerta alimentare in Italia, con il Ministero della Salute che ha segnalato il richiamo di due lotti di formaggio della Latteria Villapinta Iemoli venduti nei supermercati Iperal con il marchio “Più Bassi Sempre“, a causa della possibile presenza di Salmonella spp.

Ma ecco quali sono esattamente i lotti interessati e tutte le indicazioni utili nel caso si abbia acquistato uno di questi prodotti.

Allerta alimentare, Iperal richiama formaggio per rischio salmonella: i lotti interessati

Come abbiamo appena visto, il Ministero della Salute ha segnalato una nuovo richiamo alimentare, con due lotti di formaggio della Latteria Villapinta lemoli, venduti nei supermercati Iperal con il marchio “Più bassi di sempre” che sono stati richiamati per la possibile presenza di Salmonella spp.

Il prodotto in questione è venduto in vaschette da circa 300 grammi con i numeri di lotto 616217 e 616318, e le rispettive date di scadenza, ovvero 02/12/2026 e 03/12/2026. Il formaggio richiamato è stato prodotto dalla Società Agricola Iemoli Stefano, Ivan e Teodoro s.s ed è stato poi confezionato da Iperal Supermercati Spa nello stabilimento di via Viganò 140, a Giussano, in provincia di Monza e Brianza (marchio di identificazione IT S3Y2S UE).

Nel caso abbiate già acquistato uno di questi prodotti, l’invito è, a scopo precauzionale, di non consumarli ma di ripotare il prodotto dove lo si è acquistato al fine di ricevere il rimborso. La Salmonella, ricordiamo, è un batterio responsabile della salmonellosi, ovvero un’infezione gastrointestinale che si trasmette in particolare tramite il consumo di alimenti o acqua contaminati. Tra i prodotti maggiormente coinvolti possono esserci uova crude o poco cotte, latte e derivati non pastorizzati, carne e verdure contaminate. I disturbi più comuni sono febbre, crampi addominali, nausea, vomito e diarrea. Nella maggior parte dei casi l’infezione si risolve spontaneamente nell’arco di pochi giorni, ma non bisogna comunque sottovalutarla.