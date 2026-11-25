Antonella Clerici non ha voluto mancare di mostrare la propria sensibilità rispetto ad un tema che la riguarda ovvero l’essere donna e testimoniarlo sempre ma ancor di più in un giorno particolare come il 25 novembre, ovvero quello dedicato all’eliminazione contro la violenza sulle donne ed ha impostato la puntata del suo programma televisivo pretendendo uno spazio per parlare apertamente di questa tematica.

Giornata contro la violenza sulle donne, l’esortazione della Clerici agli uomini

Antonella Clerici nel parlare del tema ha avuto spazio per un paragrafo dove si è rivolta esplicitamente agli uomini, gli autori delle violenze ai danni del genere femminile, violenze che possono essere fisiche, verbali ma soprattutto psicologiche, condizioni nella quale la donna non riesce a liberarsi trovandosi imprigionata per lungo tempo.

Il richiamo agli uomini è stato fatto per invitarli a rompere l’omertà che spesso celano ed a dimostrare un’affettività che non è da confondere con bramosia di controllo sull’altro perché “il vero sentimento non contempla mai il possesso“.

Gli uomini infatti secondo il ragionamento della conduttrice dovrebbero smettere di cedere alla sopraffazione sulle donne concentrandosi sul fornire una forma d’affetto il più pura e reale possibile.

Antonella Clerici, nel messaggio contro la violenza sulle donne i numeri crudi del fenomeno

Antonella Clerici nella parte iniziale del discorso sulla sensibilizzazione del tema, nella giornata internazionale, ha dato ampio risalto e valore ai numeri del fenomeno in Italia, inquietanti e allo stesso tempo spaventosamente preoccupanti per il futuro.

Ha infatti esposto le cifre: “circa sei milioni e quattrocentomila le donne ad aver subito almeno un episodio di abuso fisico o sessuale nell’arco della propria esistenza“. Si tratta di vite spezzate, profondo dolore e di un desiderio comune e legittimo per ogni donna nel mondo, quello ad essere libera.

Non è mancato un riferimento alla prevenzione, come riportato da The Social Post, spiegando le strategie da compiere nel caso si voglia richiedere un soccorso ed esortando a chiamare il 1522, numero pubblico gratuito contro la violenza e lo stalking. Oltre al numero Clerici ha mostrato a favore di camera il segnale manuale d’aiuto, utilizzato per comunicare quando si è in uno stato d’emergenza.

A chiusura dello spazio dedicato nel suo programma tv ha spinto le donne a trovare il coraggio, seppur non sia affatto facile, di denunciare sin dai primi segni di violenza.