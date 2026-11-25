Oggi BellaMa’ non va in onda su Rai2: cambio di programmazione per il programma di Pierluigi Diaco, che mercoledì 25 novembre lascia spazio a BellaMix, una raccolta di momenti già trasmessi. L’assenza del conduttore arriva in una fase delicata per la trasmissione, finita al centro di polemiche, indiscrezioni sulle presunte tensioni dietro le quinte e verifiche avviate dalla Rai e dall’Agcom.

Il caso Alberto Ravagnani, l’indagine interna e le polemiche sul clima in trasmissione

La sospensione della consueta diretta si aggiunge a una serie di questioni che nelle ultime settimane hanno investito BellaMa’. Tutto è diventato particolarmente delicato dopo l’intervista ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote ospite della trasmissione il 3 novembre. Alcune delle domande rivoltegli da Diaco, soprattutto quelle riguardanti la sua sfera privata, avevano provocato forti reazioni.

Successivamente, Selvaggia Lucarelli aveva acceso ulteriormente i riflettori sul programma, pubblicando contenuti relativi alle presunte difficoltà nei rapporti tra il conduttore e alcune persone della squadra. La vicenda aveva spinto la Rai ad avviare, il 13 novembre, un audit interno.

La verifica è stata disposta in seguito alle segnalazioni della direzione Daytime, che aveva fatto riferimento a ulteriori elementi relativi alla gestione della trasmissione.

Sul fronte istituzionale è intervenuta anche l’Agcom, che ha aperto un procedimento per accertare se, durante l’intervista del 3 novembre, siano stati rispettati gli obblighi previsti per il servizio pubblico radiotelevisivo. Tra gli accertamenti ancora aperti, i filmati circolati online e le nuove indiscrezioni provenienti dal dietro le quinte, il programma attraversa quindi una fase particolarmente complessa.

BellaMa’, oggi non va in onda: cosa succede a Pierluigi Diaco

Mercoledì 25 novembre cambia il palinsesto pomeridiano di Rai2. BellaMa’, il format guidato da Pierluigi Diaco, non propone un nuovo appuntamento in diretta: al suo posto viene trasmesso BellaMix, uno speciale che ripropone una selezione di contenuti già andati in onda. Secondo quanto riferito da LaPresse, l’assenza del conduttore sarebbe dovuta a motivi di salute.

La decisione arriva mentre intorno alla trasmissione continuano a moltiplicarsi indiscrezioni e polemiche. Tra queste, quelle pubblicate da Fanpage e firmate dal giornalista Gennaro Marco Duello, secondo cui martedì 24 novembre, una volta terminata la diretta, Diaco avrebbe avuto una reazione particolarmente accesa, rivolgendosi ad alcune persone con toni molto duri, sia negli ambienti dello studio sia nei camerini. Si tratterebbe di un nuovo episodio dopo quelli già finiti sotto i riflettori grazie ai filmati condivisi da Selvaggia Lucarelli, che nelle scorse settimane aveva mostrato il presentatore mentre rimproverava qualcuno fuori dall’inquadratura. A quanto risulta, secondo le indiscrezioni, sarebbe stata inoltre cancellata la registrazione dell’appuntamento del venerdì, normalmente realizzata il mercoledì pomeriggio. Rimane da stabilire se queste modifiche siano circoscritte alle esigenze del momento o se anticipino altri interventi sulla programmazione.