Torino, 25 nov. (askanews) – “Palazzo Madama è un unicum in quanto definisce in un solo edificio oltre 2.000 anni di storia, tutte ancora contenute in architetture, tutte completamente funzionali. dall’essere stato porta decumana, che ha segnato il sorgere di Torino in epoca romana, a divenire uno dei più importanti esempi occidentali di castelli medievali, con il Castello degli Acaia, poi a capolavoro del Barocco europeo con il splendido scalone juvarriano nel quale ci troviamo, alla sala del Senato che è la sala del Regno che fa l’Italia, al Salone delle Feste, dove si firma la Carta Sociale Europea e tante altre cose.

E più in generale comunque uno scrigno per un tesoro estremamente prezioso che sono le collezioni civiche della città di Torino, oltre 80mila tra opere e reperti, che vanno dall’epoca romana all’Ottocento, impreziosite da importanti capolavori, tra i quali proprio Antonello da Messina, di cui oggi si può godere di una bellissima mostra”.