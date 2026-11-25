Roma, 25 nov. (askanews) – Papa Leone XIV ha definito “preoccupante” il fallimento della Cop31, i negoziati sul clima che si sono svolti ad Antalya, in Turchia, invitando a non dimenticare “il volto umano della crisi climatica” e il suo impatto sulle persone e sulle comunità. “Questa situazione richiede un rinnovato senso di responsabilità condivisa”, ha affermato al termine dell’udienza settimanale in Vaticano.

“Di fronte alla crescente frequenza dei fenomeni ambientali estremi legati alla crisi climatica desta preoccupazione il fatto che la Cop31 si sia chiusa senza che la comunità internazionale adottasse impegni chiari per affrontarla seriamente e con responsabilità”, ha affermato. “Non dimentichiamo mai il volto umano della crisi climatica, che incide sulla vita di milioni di persone, colpisce intere comunità e compromette le prospettive delle generazioni future.

Questa situazione esige un rinnovato senso di responsabilità condivisa, nuove forme di solidarietà tra le nazioni e cambiamenti di fondo nei comportamenti, nei sistemi socioeconomici e nei governi delle nostre società”, ha aggiunto. “Faccio appello alla comunità internazionale e a ciascuno per un rinnovato impegno a promuovere una cultura della cura del creato, che ponga al centro la dignità donata da Dio a ogni essere umano, il bene comune e la solidarietà verso i più poveri e le generazioni future”, ha concluso.