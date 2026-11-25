Verona, 25 nov. (askanews) – “Per noi è un doppio orgoglio essere qui all’assemblea Anci. Il primo motivo è che abbiamo la sede a Verona e siamo quindi molto legati al territorio, orgogliosamente ancorati alla città di Verona e alla regione Veneto. Ovviamente abbiamo una dimensione nazionale. Il secondo motivo di orgoglio è che in questo momento siamo i primi fornitori della pubblica amministrazione in Italia.

Molti dei Comuni qui presenti utilizzano, diciamo così, i servizi gas e luce del Gruppo Magis”. Lo ha detto Alessandro Russo, consigliere delegato di Magis, intervistato da askanews alla giornata di apertura della 43esima Assemblea Nazionale dell’Anci.”Pensiamo che la transizione energetica possa essere accompagnata attraverso interventi legati all’efficientamento degli edifici pubblici – ha proseguito il manager -.

Immaginiamo che, dopo le attività del PNRR, si possa mettere in campo una forte sinergia tra aziende come le nostre, specializzate in questo tipo di attività, e gli enti locali, per lavorare insieme a consumare meno, sprecare meno e aiutare anche a ridurre la bolletta energetica, partendo dagli edifici comunali, che spesso sono uffici, ma anche centri sportivi, campi da calcio e luoghi in cui è necessario il riscaldamento, come le piscine – ha sottolineato ancora Russo – .Siamo qui per raccontare questo pezzo di storia e di attività, ma soprattutto per ascoltare le tante esigenze dei territori”.