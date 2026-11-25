Alla San Benedetto di Scorzè i 120 licenziamenti annunciati a novembre sono al centro di una trattativa tra azienda e sindacati, tra un'ipotesi di accordo e uno sciopero annunciato.

La San Benedetto di Scorzè, in provincia di Venezia, ha annunciato a novembre una riorganizzazione che prevedeva 120 licenziamenti. La vertenza che ne è seguita ha visto una trattativa con l’azienda, un’ipotesi di accordo e una mobilitazione dei sindacati che non è ancora chiusa.

L’ipotesi di accordo sui 120 licenziamenti

Secondo le informazioni raccolte dall’agenzia ANSA da fonti interne al tavolo di trattativa, la procedura avviata il 10 novembre sarebbe stata azzerata.

Il tavolo si era concluso poco prima della notizia. L’intesa prevede di estendere la platea delle uscite su base volontaria e la soppressione di alcune funzioni, che renderà necessaria la riqualificazione di un certo numero di addetti.

L’ipotesi di accordo sarà sottoposta ai lavoratori in assemblea il primo dicembre. Se approvata, comporterà l’annullamento dello sciopero che era stato proclamato per il giorno successivo alla trattativa.

Le assemblee dei lavoratori e il mandato ai sindacati

Martedì 17 novembre si sono svolte le assemblee dei lavoratori dello stabilimento di Scorzè, convocate per discutere della procedura di licenziamento collettivo e per decidere le iniziative da prendere. Il sito conta oltre 1.000 dipendenti, e alle assemblee hanno partecipato lavoratrici e lavoratori di tutti i profili professionali.

Le assemblee hanno approvato un ordine del giorno che impegna i sindacati e la RSU a chiedere il ritiro immediato dei licenziamenti, l’apertura di un tavolo di confronto e la presentazione di un piano industriale e di investimenti per lo stabilimento. I lavoratori hanno dato mandato di proclamare uno sciopero se, nell’incontro del 19 novembre, l’azienda non avesse ritirato integralmente la procedura. Nelle parole dei sindacati, «Il lavoro si difende, non si cancella.»

La posizione di FAI CISL, FLAI CGIL, UILA UIL, FSAA e RSU

Le organizzazioni sindacali FAI CISL, FLAI CGIL, UILA UIL, FSAA e RSU hanno espresso una netta contrarietà alla proposta avanzata dalla direzione di Acqua Minerale San Benedetto nell’ambito della procedura di riduzione del personale. Il numero dei lavoratori coinvolti è sceso dai 120 iniziali a 39, con altre 70 posizioni su base volontaria e l’esclusione di 11 lavoratori appartenenti alle categorie protette. Per i sindacati, anche con 39 licenziamenti la procedura resta inaccettabile.

Secondo i sindacati, oltre 700 lavoratrici e lavoratori hanno chiesto attraverso le assemblee nessun licenziamento e la disponibilità a scioperare. Per questo le organizzazioni hanno annunciato per giovedì 26 novembre uno sciopero di 8 ore, con un corteo che partirà dallo stabilimento San Benedetto e raggiungerà il Comune di Scorzè.

Il ritiro di tutti i licenziamenti resta, per i sindacati, l’obiettivo della vertenza. Le organizzazioni chiedono anche un confronto sul piano industriale, sugli investimenti e sulle prospettive dello stabilimento, e si dicono in attesa che l’azienda risponda con soluzioni alternative.