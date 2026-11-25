È arrivata la condanna per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso a coltellate nel parcheggio riservato ai dipendenti della stazione di Bologna. La Corte d’Assise ha inflitto l’ergastolo a Marin Jelenic, unico imputato per il delitto del 5 gennaio. Una sentenza accolta tra le lacrime dalla fidanzata della vittima, mentre i giudici hanno riconosciuto anche importanti risarcimenti ai familiari.

Le indagini sull’omicidio di Alessandro Ambrosio e la fuga di Marin Jelenic

La ricostruzione degli investigatori ha permesso di delineare gli ultimi movimenti di Alessandro Ambrosio e dell’uomo condannato per la sua morte. Le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nello scalo ferroviario avrebbero immortalato Jelenic mentre seguiva il capotreno, che quella sera non era in servizio e non indossava la divisa.

Non sarebbe stato invece registrato il momento esatto dell’aggressione. Secondo quanto emerso dall’autopsia, Ambrosio sarebbe stato colpito alle spalle, senza avere la possibilità di difendersi. La lama raggiunse l’arteria polmonare, provocando una grave emorragia che portò rapidamente al decesso.

Dopo l’accoltellamento, l’aggressore si sarebbe allontanato e, accortosi dell’arrivo di un collega della vittima, che avrebbe successivamente lanciato l’allarme, avrebbe cercato riparo in una strada adiacente.

Jelenic venne individuato e arrestato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, dopo circa 24 ore di fuga.

Omicidio Alessandro Ambrosio, Marin Jelenic condannato all’ergastolo: la sentenza a Bologna

La Corte d’Assise di Bologna ha condannato all’ergastolo Marin Jelenic, il 36enne croato accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni accoltellato mortalmente il 5 gennaio scorso. La decisione è stata pronunciata mercoledì 25 novembre dal presidente della Corte, Pasquale Liccardo, al termine di circa quattro ore di camera di consiglio. I giudici hanno accolto la richiesta della Procura, riconoscendo le aggravanti contestate, tra cui quella dei motivi abietti.

Durante la requisitoria, il pubblico ministero Michele Martorelli aveva descritto l’imputato come «il prototipo della malvagità, una persona capace di violenza cieca che agisce per narcisismo maligno». Il 36enne, assistito dall’avvocata d’ufficio Marialuisa Marcuccio, si è sempre dichiarato innocente. La perizia psichiatrica disposta dalla Corte avrebbe tuttavia stabilito che fosse pienamente capace di intendere e di volere al momento del delitto.

La sentenza ha stabilito anche i risarcimenti in favore delle parti civili. Ai genitori della vittima, Luigi Ambrosio ed Elisa Carboni, sono stati riconosciuti 511mila euro ciascuno. Previsti inoltre 30mila euro per la Filt-Cgil, 15mila euro per la Fit-Cisl e una provvisionale di 20mila euro per il Comune di Bologna. Le motivazioni della decisione saranno depositate entro 90 giorni. In aula, al momento della lettura del verdetto, erano presenti lo zio del capotreno, Giovanni Saggese, e la fidanzata Francesca Ballotta. Quest’ultima non è riuscita a trattenere le lacrime, lo zio ha invece commentato: «Giustizia è stata fatta». Poi ha aggiunto: «Mi auguro che anche in appello venga confermata la pena. Non si tratta di vendetta, l’importante è che la giustizia abbia fatto il suo corso. Ha distrutto non solo una famiglia».