Tragedia in Italia, è morto Massimo Manfredi: è scomparso improvvisamente

Tragedia in Italia, è morto Massimo Manfredi: è scomparso improvvisamente

Originario di Sabbioneta (Mantova) è morto improvvisamente lo chef Massimo Manfredi: aveva solamente 49 anni. A darne il triste annuncio la compagna e l figlio.

Originario di Sabbioneta (Mantova) è morto improvvisamente lo chef Massimo Manfredi: aveva solamente 49 anni. A darne il triste annuncio la compagna e l figlio.

Addio a Massimo Manfredi, lo chef è morto improvvisamente a soli 49 anni

Lutto nel mondo della cucina e della ristorazione italiana: è morto, a soli 49 anni, lo chef Massimo Manfredi.

Originario di Sabbioneta, era molto conosciuto sia nel Mantovano e nel Cremonese. Da quanto si apprende, Manfredi è morto a causa di un improvviso malore. Da tempo lo chef conviveva con problemi alla schiena, conseguenza di una caduta. A dare il triste annuncio della sua morte sono stati la compagna Marcella Ferrarini, il figlio Gabriele con la mamma Geanina, il fratello Edoardo con Rebecca, Guido e Tommaso.

Il funerale di Massimo Manfredi sarà celebrato giovedì 26 novembre alle ore 9.30 nella chiesa parrocchiale di Sabbioneta. Profondo il cordoglio da parte di tutti coloro che conoscevano Massimo e che frequentavano i suoi ristoranti.

Addio a Massimo Manfredi: la carriera dello chef

Massimo Manfredi, noto chef di 49 anni, è morto improvvisamente a causa di un malore, lasciando dunque un grande vuoto nel mondo della cucina e della ristorazione tra Mantova e Cremona, ma non solo, in quando nella sua carriera c’è stata anche una parentesi estera, in Spagna.

Nato a Sabbioneta nel 1977, Manfredi aveva fatto della ristorazione la sua passione e il suo lavoro (sia i suoi nonni che i suoi genitori avevano lavorato come agricoltori e ristoratori). Negli anni ha gestito il ristorante Corte Bondeno, a Sabbioneta, in provincia di Mantova, e il Tre Spade, a Cremona. Quindici anni fa, Massimo Manfredi aveva anche contribuito a fondare l’Accademia degli Antichi Sapori. Nel corso della sua carriera, come detto poc’anzi, c’è stato anche un capitolo estero, due anni fa infatti Manfredi si era trasferito a Lanzarote, nelle isole Canarie, per aprire un ristorante. Era tornato in Italia l’estate scorsa.