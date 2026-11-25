(Adnkronos) - Quattro lettere, due buste sigillate e un ultimo, durissimo atto di difesa del proprio operato. Sarebbe questo il contenuto degli scritti lasciati da Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, morto suicida a 78 anni nella sua tenuta di campagna in Maremma, dove sabato scorso, 21 nove...

(Adnkronos) –

Quattro lettere, due buste sigillate e un ultimo, durissimo atto di difesa del proprio operato. Sarebbe questo il contenuto degli scritti lasciati da Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, morto suicida a 78 anni nella sua tenuta di campagna in Maremma, dove sabato scorso, 21 novembre, è stato trovato senza vita dal custode della proprietà.

I documenti, sequestrati nella villa dalla Procura di Grosseto e aperti nella sede del Ris di Roma alla presenza dei magistrati – la procuratrice Maria Navarro e i sostituti procuratori Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini – restituirebbero il quadro di un uomo profondamente provato dalle accuse formulate dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta sui presunti depistaggi delle indagini sulla strage di via D’Amelio.

Nei manoscritti, che risalirebbero a qualche giorno prima del decesso, segno forse di un suicidio già premeditato. De Gennaro avrebbe affidato le proprie ultime considerazioni a quattro destinatari: la moglie Carla e i figli Giulio e Francesco, il custode e amico Giuseppe Soccu, il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e, infine, l’opinione pubblica, attraverso una lettera accompagnata dall’indicazione “per chi vorrà pubblicarla”.

Sarebbe soprattutto nei due scritti destinati al magistrato nisseno e alla pubblicazione che l’ex capo della Polizia avrebbe affrontato la vicenda giudiziaria, respingendo le contestazioni e rivendicando il proprio percorso professionale.

Il passaggio più duro, riportato dal ‘Corriere della Sera”, sarebbe rivolto direttamente al procuratore De Luca: “Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare”. Un’accusa che sintetizzerebbe il sentimento di profonda ingiustizia che, secondo quanto emergerebbe dai documenti, avrebbe accompagnato De Gennaro nelle ultime settimane.

“Sono un uomo dello Stato, tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per le istituzioni”, avrebbe scritto De Gennaro, ribadendo la propria convinzione di aver sempre agito nella legalità. In un altro passaggio avrebbe affermato: “Ho sempre agito nella legalità”. E ancora: “Io sono sempre stato dalla parte della giustizia”. Parole che restituirebbero la linea difensiva già concordata con i suoi legali, gli avvocati Franco Coppi e Francesco Bertorotta, in vista dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame, fissata per il prossimo 1 dicembre.

L’inchiesta della Procura di Caltanissetta riguarda le presunte responsabilità di De Gennaro e di alcuni suoi storici collaboratori nella gestione delle indagini sulla strage di via D’Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli. Tra gli aspetti contestati dai magistrati vi è anche il ruolo avuto dall’ex capo della Polizia nella vicenda della scomparsa dell’Agenda rossa di Borsellino, il documento che il magistrato portava con sé e che non è mai stato ritrovato. I pubblici ministeri avrebbero inoltre ricostruito un rapporto ritenuto anomalo tra De Gennaro e il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno. Proprio quest’ultimo capitolo emergerebbe da un’intercettazione acquisita agli atti dell’inchiesta. La conversazione, captata alla fine di agosto 2025 attraverso una microspia installata dai carabinieri del Ros sull’Audi di Franco Pacetto, ex ispettore di polizia e uomo di fiducia di De Gennaro, riguarderebbe un incontro tra Pacetto e Contorno. I due, che avrebbero trascorso insieme la giornata con le rispettive compagne, parlerebbero dell’ex capo della Polizia, indicato come “il principale”. Contorno avrebbe chiesto notizie di De Gennaro, che non avrebbe sentito da tempo. Pacetto gli avrebbe risposto che sarebbe rimasto fuori per tutto il mese per le vacanze, “lì in Toscana dove… dove siamo andati una volta”. Per gli investigatori il riferimento sarebbe alla proprietà di De Gennaro a Fonteblanda, nel territorio di Orbetello, in Maremma. Un particolare definito dai magistrati nisseni “oltremodo significativo”, perché indicherebbe che Contorno sarebbe stato accompagnato nella tenuta dell’ex capo della Polizia.

Una circostanza che si inserirebbe nel quadro delle contestazioni investigative, ma che De Gennaro avrebbe vissuto come una delle accuse più infamanti contenute nella richiesta di misura cautelare. Il gip aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura di Caltanissetta nei confronti dell’ex capo della Polizia e dei suoi collaboratori Francesco Pacetto e Donatella Peruzzi. I pubblici ministeri hanno impugnato il provvedimento davanti al Tribunale del Riesame.

Tra i documenti lasciati nella villa figurerebbe anche un hard disk, accompagnato da un biglietto indirizzato al procuratore De Luca. “Non contiene nulla di importante, ma non l’ho consegnato prima perché non eri in grado di capirlo”, sarebbe il messaggio scritto da De Gennaro. In un’altra versione della frase, riportata dalla stampa, l’ex capo della Polizia avrebbe aggiunto: “Non ve l’ho dato perché non avreste capito niente. Comunque, eccolo qui”, come riporta ‘La Repubblica’.

Il supporto informatico, che gli investigatori avevano cercato durante le perquisizioni senza riuscire a trovarlo, conterrebbe secondo le indicazioni lasciate dallo stesso De Gennaro rassegne stampa e vecchi atti d’indagine. E’ ora sottoposto ad approfondimenti da parte dei carabinieri del Ros a Roma, che dovranno verificare il contenuto dei file e confrontarlo con il materiale informatico già sequestrato nelle abitazioni e negli uffici dei collaboratori dell’ex capo della Polizia.

Tra i supporti acquisiti figurerebbero anche alcune chiavette Usb nella disponibilità di Donatella Peruzzi, sulle quali comparirebbero indicazioni come ‘stragi’ e ‘Contorno’. Gli investigatori starebbero verificando eventuali cancellazioni di file e possibili alterazioni dei contenuti, anche alla luce di alcune incongruenze che sarebbero emerse nel corso degli accertamenti.

Le lettere hanno attirato l’attenzione anche della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, che ha aperto un proprio fascicolo per valutare eventuali elementi utili alle indagini sulle stragi mafiose del 1993, ipotizzando contro ignoti il reato di istigazione al suicidio con l’aggravante mafiosa. L’interesse dei magistrati toscani riguarderebbe in particolare la ricostruzione di quella stagione della storia italiana e il possibile contributo documentale contenuto negli scritti lasciati da De Gennaro.

La Dda della Procura di Firenze ha già indagato anche sulla presunta fuga di notizie del 1994 relativa alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi, che aveva riferito di presunti passaggi di denaro tra esponenti di Cosa nostra e Silvio Berlusconi. Gli investigatori avevano ipotizzato che all’origine della fuga di notizie potesse esserci De Gennaro, che aveva negato la circostanza quando era stato ascoltato. L’inchiesta è stata poi archiviata.

Un altro capitolo riguarderebbe l’ex comandante del Ros Mario Mori, indagato a Firenze per concorso in strage, con l’ipotesi che non avesse condiviso con l’autorità giudiziaria alcune informazioni rilevanti in suo possesso. Le lettere dell’ex capo della Polizia potrebbero dunque essere esaminate anche per eventuali riferimenti a questi episodi, al di là delle contestazioni formulate dalla Procura di Caltanissetta.

La ricostruzione delle ultime ore di De Gennaro sarebbe affidata anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza della proprietà toscana. Venerdì 20 novembre, dopo aver congedato l’autista e l’uomo incaricato della sua tutela, l’ex capo della Polizia sarebbe rimasto solo nella villa. Alle ore 20 avrebbe telefonato alla moglie, senza manifestare apparentemente alcun proposito suicidario. Avrebbe trascorso la notte alla scrivania, leggendo atti giudiziari e scrivendo le lettere. Le telecamere lo avrebbero poi ripreso all’alba mentre passeggiava nel giardino. Successivamente avrebbe raggiunto la dependance, dove si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola, forse prima dell’alba, entro le ore 7. Intorno alle 8 di sabato la moglie avrebbe tentato di contattarlo telefonicamente. Non ricevendo risposta, avrebbe avvertito il custode Giuseppe Soccu, che ha raggiunto la dependance trovando il corpo senza vita.

A Soccu, che lavorava da anni nella tenuta ed era diventato una persona a lui molto vicina, De Gennaro avrebbe affidato raccomandazioni precise: continuare a occuparsi dell’azienda agricola, dei cani e della proprietà. Alla moglie e ai figli avrebbe invece lasciato parole di affetto, in una lettera che la famiglia intenderebbe leggere prima di decidere se renderne pubblico il contenuto.

Gli scritti sarebbero stati valutati anche per verificare eventuali elementi utili a chiarire le circostanze della morte. La Procura di Grosseto procede contro ignoti per istigazione al suicidio e ha disposto accertamenti sui documenti, sugli oggetti rinvenuti nella dependance e sui supporti informatici. Gli esami calligrafici e dattiloscopici avrebbero confermato che i manoscritti sarebbero effettivamente riconducibili a De Gennaro. Sarebbero stati inoltre svolti accertamenti per escludere eventuali “elementi di costrizione” nella loro stesura. L’autopsia sarebbe stata fissata per venerdì all’istituto di medicina legale di Careggi, a Firenze, anche per definire con maggiore precisione l’ora del decesso, che potrebbe collocarsi tra le 7 e le 8 di sabato mattina.

I funerali sarebbero previsti lunedì 30 novembre, alle ore 12, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica a Roma, ma non sono stati ancora confermati ufficialmente. Non sarebbero state previste esequie di Stato, ma funerali solenni ed è attesa la partecipazione di esponenti del mondo politico e istituzionale.

Resta ora da capire se e quando le quattro lettere potranno essere consegnate ai familiari e se il loro contenuto, oltre a rappresentare l’ultimo atto di difesa personale e professionale di De Gennaro, potrà offrire nuovi elementi alle diverse inchieste ancora aperte su una delle stagioni più controverse della storia italiana. L’ex capo della Polizia avrebbe lasciato soprattutto la propria versione dei fatti, affidandola a parole che suonerebbero come una rivendicazione finale: “Sono un uomo dello Stato”.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)