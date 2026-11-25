Roma, 25 nov. (askanews) – “La violenza contro le donne è una ferita inferta a tutta la società, è un attacco alla libertà, alla dignità della persona e ai valori sui quali si fonda la nostra democrazia. Contrastare questo orribile fenomeno è una battaglia di civiltà, che mi sta particolarmente a cuore, un impegno personale, prima ancora che politico.

Oggi nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne vogliamo ribadirlo con forza: chi usa la violenza contro una donna o una bambina non ha mai giustificazione”: lo ha affermato il ministro degli Esteri e vice-premier Antonio Tajani, in un video messaggio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.”Penso a Sara, una bambina nigeriana figlia di una vittima di trafficanti di esseri umani.

Ho avuto la gioia di essere suo padrino di battesimo e mi sono impegnato ad aiutarla a ricongiungersi con sua madre. Ridare la serenità a una donna che ha sofferto molto è per un ministro degli Esteri forse la ricompensa migliore possibile”, ha aggiunto Tajani. “La violenza si combatte certo con le leggi e penso all’introduzione l’anno scorso del reato di femminicidio, ma soprattutto con la prevenzione e l’educazione, a partire dalle nostre case, dalle nostre scuole e le università.

Per questo ho voluto rafforzare lo strumento delle borse di studio per giovani provenienti da paesi in situazioni di fragilità, come quelle dedicate fin dal 2023 alla memoria di Giulia Cecchettin”, ha ricordato il ministro. “Dobbiamo fare sempre di più, voglio dirlo a tutte le donne, soprattutto a quelle che soffrono in silenzio, non siete sole, non dovete avere paura di chiedere aiuto, il Governo c’è, basta violenza contro le donne, ma non soltanto oggi, ogni giorno dell’anno”, ha concluso.