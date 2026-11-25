(Adnkronos) - "Il popolo ucraino continuerà a resistere a testa alta. E l'Europa continuerà a stare al suo fianco, in guerra e in pace". Lo dichiara la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo nel corso del dibattito sull'Ucraina alla plenaria al Parlamento europeo...

(Adnkronos) – “Il popolo ucraino continuerà a resistere a testa alta. E l’Europa continuerà a stare al suo fianco, in guerra e in pace”. Lo dichiara la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo nel corso del dibattito sull’Ucraina alla plenaria al Parlamento europeo.

La Russia sta pagando “un prezzo sempre più pesante per la sua guerra”, sottolinea la leader dell’esecutivo europeo.

“Sul campo di battaglia, la sua offensiva si è arenata. A settembre e ottobre, la Russia ha perso più territorio di quanto ne abbia conquistato. E anche questo ha comportato un enorme costo umano. Oltre 50.000 vittime nel solo mese di ottobre”. Eppure, prosegue von der Leyen, “Mosca ha intensificato gli attacchi contro le città ucraine.

Ha colpito le infrastrutture oltre 1.000 volte da settembre. Centrali elettriche, impianti di riscaldamento, forniture idriche: i servizi da cui dipendono le famiglie per superare l’inverno. Putin non riesce a spezzare la resistenza dell’Ucraina sul campo di battaglia. Così, invece, cerca di spezzare lo spirito dell’Ucraina. Non ci riuscirà”.

Gli sforzi di sostegno dell’Unione europea per l’Ucraina, sia il supporto diretto che le sanzioni contro la Russia, “servono a un unico scopo: dobbiamo dare alla diplomazia le migliori possibilità di successo”, continua von der Leyen sottolineando che nelle ultime settimane si è assistito a “un rinnovato slancio nei negoziati di pace”.

“Una forte squadra europea parteciperà al prossimo ciclo di colloqui.

Questo è importante perché la sicurezza dell’Ucraina ha un impatto diretto sulla nostra sicurezza”, prosegue, sottolineando che l’Ue intende continuare a sostenere l’Ucraina e salvaguardare i propri interessi. “Giudicheremo i progressi in base alle azioni della Russia, non semplicemente alle sue parole. Come discusso nella riunione della scorsa settimana della Coalizione dei volenterosi, la Russia dovrebbe accettare un cessate il fuoco invernale sulle infrastrutture energetiche e una tregua per garantire il passaggio sicuro delle esportazioni alimentari attraverso il Mar Nero. Sarebbero passi importanti, perché dimostrerebbero che la Russia fa sul serio riguardo ai negoziati”, aggiunge.

“L’Ucraina dovrà rimborsare solo una volta che la Russia avrà pagato per i danni della sua guerra, così che l’Ucraina possa presentarsi ai colloqui di pace nella posizione più forte possibile”, ribadisce quindi la presidente della Commissione europea, evidenziando l’aspetto “fondamentale” del supporto Ue. Nel 2027 Kiev dovrà affrontare un divario di bilancio di circa 70 miliardi di euro, ricorda: è per questo che la scorsa settimana la Commissione ha proposto uno strumento per fornire 45 miliardi di euro nel 2027 per coprirne circa due terzi. “L’ultimo terzo deve essere coperto dai partner internazionali, quindi lavoreremo con loro per colmare il divario restante”, aggiunge.

E ancora: “Il nostro messaggio alla Russia è chiaro: l’Europa vuole la pace. Una pace che possa durare, una pace che protegga la sovranità dell’Ucraina e una pace che fornisca garanzie per la sua sicurezza a lungo termine. O in termini semplici: una pace che dia a quei bambini che non hanno conosciuto altro che la guerra la possibilità di crescere in libertà”.

Il messaggio dell’Ue emerge dal suo progressivo avvicinamento a Kiev, spiega la leader dell’esecutivo europeo nel suo intervento, sottolineando che la pace non riguarda solo la fine del conflitto ma deve anche aiutare l’Ucraina a “costruire il futuro per cui il popolo ucraino ha lottato così duramente. È per questo che l’Europa guiderà la ripresa e la ricostruzione post-bellica dell’Ucraina. Su questo fronte, abbiamo iniziato a gettare le basi”.

“Tutti dobbiamo riconoscere che, anche sotto l’immensa pressione della guerra, l’Ucraina ha continuato a riformarsi. Ha rafforzato le sue istituzioni e ha compiuto passi importanti verso il suo futuro europeo”, prosegue, sottolineando che con l’Ue il Paese è sulla buona strada per aprire gli ultimi due cluster dei negoziati di adesione entro fine anno. “Questo è un messaggio chiaro al popolo ucraino: apparteniamo l’uno all’altro. Ed è anche un messaggio chiaro alla Russia”.

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