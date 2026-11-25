Gemma Galgani si siede sullo sgabello di Belve e ammette i ritocchi estetici, tra confessioni intime e stoccate a Tina Cipollari

Gemma Galgani è tra gli ospiti della prima puntata dell’ottava stagione di Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani e prodotto da Our Films. L’appuntamento è per martedì 24 novembre 2026, alle 21.25, su Rai 2, con disponibilità on demand su RaiPlay e Disney+. Insieme a Galgani ci sono Francesco Totti e Pierfrancesco Favino.

Sullo sgabello, la dama di Uomini & Donne parla di amori, carriera teatrale, matrimonio, della sua rinascita nel dating show di Maria De Filippi, di Tina Cipollari e di chirurgia estetica.

Il lifting, il petto e il sorriso

Sulla chirurgia estetica Galgani ammette i ritocchi. Alla prima domanda sul viso risponde: “Ho dato una rinfrescata al viso“. Alla richiesta di Fagnani sul lifting, conferma: “Sì, quello. Poi ho rivisitato un po’ il petto, mi sono fatta una terza. No, una quarta.”

Galgani spiega poi di aver sistemato anche il sorriso con le faccette, che definisce la parte che ama di più.

Il sorriso era stato sistemato in televisione ben dieci anni fa. Nel 2016 partecipò a Selfie – Le Cose Cambiano, versione rivisitata de Il Brutto Anatroccolo condotta da Simona Ventura e prodotta da Maria De Filippi, e un dentista si occupò dei suoi denti.

Fagnani chiede anche della rinoplastica. Galgani risponde: “No, no, per carità.” e aggiunge che il naso è importante e che non lo cambierebbe mai.

Le stoccate a Tina Cipollari

Nell’intervista Galgani non risparmia critiche a Tina Cipollari, sua rivale a Uomini e Donne. Fagnani osserva: “Lei è un po’ ossessionata da Tina”. Galgani replica: “È lei che mi ossessiona!” e sostiene che Cipollari sia più fissata con il sesso di lei. Alla domanda sul successo con gli uomini risponde: “Può darsi che lei sia un po’ invidiosa”.

Davanti a una battuta di Cipollari riportata dalla conduttrice in una precedente occasione, Galgani commenta: “È sempre perfida.”

Amori, intimità e popolarità

Galgani afferma di non avere tabù legati all’età: “Non ho tabù rapportati alla mia età per l’intimità”. Alla domanda su cosa la renda tanto piacevole risponde di non essere una persona inibita.

Nel corso dell’intervista racconta anche alcuni suoi amori e ammette per la prima volta una storia con Walter Chiari. Sul ritorno a Uomini e Donne dice: “Sono rinata con la trasmissione. Ho iniziato che avevo le ballerine, poi sono passata ai tacchi 12 e non mi fermavo più”.

Quanto alla popolarità, la parte che le pesa è il fatto che la gente la consideri un personaggio, cosa che, dice, non è e non si sente.