Non ce l’ha fatta Tonino Luigi Campoli, l’operaio di 72 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro nel cantiere dello scolmatore del torrente Bisagno, a Genova. L’uomo è morto in ospedale dopo essere stato colpito da un pesante blocco di cemento durante le operazioni di movimentazione dei materiali. Sulla tragedia è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo: quattro le persone indagate, mentre il cantiere è stato fermato per lutto.

L’incidente nel cantiere a Genova: 72enne colpito da un blocco di cemento di dieci tonnellate

Campoli, dipendente del consorzio Costruire per Genova, era impegnato nelle operazioni di movimentazione dei materiali nel piazzale del cantiere, situato in via Adamoli. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un concio in cemento del peso di circa dieci tonnellate, un elemento prefabbricato utilizzato per il rivestimento interno della galleria dello scolmatore.

Al momento dell’infortunio si trovava nei pressi di una gru a cavalletto, conosciuta anche come carroponte, utilizzata proprio per spostare questi pesanti componenti. Il macchinario è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti.

Il 72enne ricopriva il ruolo di capo piazzale, una mansione che prevedeva la gestione logistica dell’area, il coordinamento delle maestranze e la movimentazione dei conci attraverso l’utilizzo del carroponte, per il quale era abilitato.

Gli investigatori hanno già raccolto le testimonianze di alcuni lavoratori presenti al momento dell’incidente. Sarà necessario ricostruire nel dettaglio le fasi dell’operazione, verificando anche il funzionamento dell’attrezzatura e l’eventuale rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza.

Genova, operaio di 72 anni muore dopo l’incidente nel cantiere: quattro indagati

Sulla morte di Campoli la Procura di Genova ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Come riportato da Genova Today, al momento risulterebbero quattro persone iscritte nel registro degli indagati: il legale rappresentante del consorzio Costruire per Genova, il direttore dei lavori e due responsabili della sicurezza. L’inchiesta è seguita dalla Procura, che ha disposto l’esame autoptico sulla salma dell’operaio, fissato per il prossimo 27 novembre.

Cantiere fermo per lutto, istituzioni e sindacati chiedono più sicurezza

La morte del lavoratore ha suscitato numerose reazioni nel mondo politico e sindacale. La sindaca di Genova Silvia Salis e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci hanno espresso cordoglio ai familiari, agli amici e ai colleghi della vittima. «Ogni vita spezzata sul lavoro è una ferita per l’intera comunità», ha dichiarato Bucci, richiamando la necessità di rafforzare le misure a tutela della salute e della sicurezza. Anche il Comune ha definito la tragedia «una ferita e una sconfitta inaccettabile per l’intera società civile».

Dure le parole di Feneal Uil Liguria, Filca Cisl Liguria e Fillea Cgil Genova e Liguria, che hanno chiesto verifiche approfondite sulle condizioni del cantiere e maggiori controlli sul territorio. I sindacati hanno inoltre sollevato una riflessione sull’età dell’operaio, sottolineando: «A quella età bisognerebbe essere in pensione e certamente non esposti a evenienze del genere». Anche il Movimento 5 Stelle, attraverso il capogruppo regionale Stefano Giordano, ha evidenziato la necessità di interrogarsi sulle condizioni che portano una persona di 72 anni a essere ancora impegnata in un cantiere. Il Partito Democratico ha invece ribadito l’importanza della prevenzione, della formazione e del rafforzamento degli organici.

Nel frattempo, su proposta del consorzio Costruire per Genova, condivisa con la struttura commissariale e il soggetto attuatore, è stato proclamato il lutto in cantiere, con la sospensione delle attività da martedì sera per l’intera giornata di mercoledì. L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Difesa del suolo, Giacomo Raul Giampedrone, ha definito la decisione doverosa, spiegando che fosse necessario fermarsi per consentire ai lavoratori di condividere il momento di dolore.