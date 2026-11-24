Tragedia nel centro di Parma, dove Simona Tortorelli, 27 anni, ha perso la vita dopo essere stata investita da un autobus. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14.30 in viale Mentana, all’altezza del Duc e vicino all’incrocio con borgo del Naviglio. Secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe stata trascinata dal mezzo pubblico per diversi metri.

Per lei non ci sarebbe stato nulla da fare.

La conducente dell’autobus è stata soccorsa e accompagnata in ospedale in stato di choc. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto. La notizia ha suscitato profondo cordoglio in città, soprattutto tra i colleghi della ragazza, che lavorava nei servizi sanitari di Parma.

Investita da un autobus: le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente

L’investimento è avvenuto nel primo pomeriggio in un tratto centrale di viale Mentana. In base alle prime informazioni, Simona sarebbe stata travolta dall’autobus e trascinata per alcuni metri. La giovane sarebbe morta sul colpo.

Gli agenti della polizia locale stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica.

Tra gli elementi da verificare c’è anche la posizione della vittima al momento dell’impatto: bisognerà stabilire, in particolare, se stesse attraversando sulle strisce pedonali.

Per ricostruire la sequenza dei fatti saranno esaminate le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e quelle installate a bordo dell’autobus. Il traffico è stato temporaneamente bloccato nel tratto compreso tra barriera Garibaldi e via Saffi, per consentire le operazioni delle forze dell’ordine e i rilievi.

La conducente del mezzo, rimasta profondamente scossa dall’accaduto, è stata trasportata in ospedale. Le verifiche proseguiranno per stabilire tutte le responsabilità e le circostanze dell’investimento.

Chi era Simona Tortorelli, la giovane ostetrica morta a Parma

Simona Tortorelli era originaria della provincia di Caserta e lavorava come ostetrica nel consultorio della Casa della salute “Parma centro“. La ragazza era stata investita a poche decine di metri dalla struttura sanitaria, poco dopo aver terminato il proprio turno di lavoro.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente le Aziende sanitarie di Parma. Il direttore generale Anselmo Campagna ha espresso il dolore dell’intera comunità professionale, ricordando la giovane collega e manifestando vicinanza alla sua famiglia.

“La nostra comunità affronta un momento di profondo cordoglio e amarezza per la perdita di una giovane professionista“, ha dichiarato Campagna. A nome di tutte le colleghe e i colleghi e dei servizi sanitari di Parma e provincia, il direttore generale ha poi rivolto un pensiero ai familiari e alle persone care della ragazza, definendo quella appena trascorsa una giornata di profonda tristezza.

Anche Tep, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, ha espresso il proprio cordoglio per la morte della ventisettenne. Insieme alla rappresentanza sindacale unitaria e alle segreterie provinciali, l’azienda si è stretta attorno alla famiglia della vittima e ha confermato la propria disponibilità a collaborare con le autorità.

L’incidente ha coinvolto un autobus della linea urbana 21. Intanto, anche il sindaco di Parma Michele Guerra, il presidente della Provincia Alessandro Fadda e le aziende sanitarie hanno manifestato la propria vicinanza ai familiari di Simona.