Un malore improvviso mentre tornava a casa in bicicletta dopo un allenamento di pallavolo. Marco Baldi, professore di educazione fisica di 51 anni, è morto a Zanica, in provincia di Bergamo, a pochi metri dalla propria abitazione. Insegnante stimato e appassionato di sport, era conosciuto anche per il suo impegno nei progetti di inclusione scolastica.

Il professore impegnato nell’inclusione: il ricordo della pallavolo bergamasca

Baldi insegnava educazione fisica all’istituto Manzù di Bergamo, dove era particolarmente apprezzato per il suo impegno nei progetti dedicati all’inclusione degli studenti con disabilità. Tra le iniziative a cui aveva lavorato di recente c’era anche l’organizzazione di un corso di nuoto al Tennis Club di Bergamo, pensato per favorire la partecipazione e l’integrazione dei ragazzi più fragili.

Grande appassionato di sport, era un tifoso dell’Atalanta e ricopriva anche il ruolo di ufficiale di gara per il Comitato provinciale della Fipav.

Tra le persone che ammirava c’era Alex Zanardi, tanto da sceglierlo come protagonista della copertina del proprio profilo Facebook. La Federazione italiana pallavolo di Bergamo ha voluto ricordarlo con un messaggio di cordoglio, esprimendo vicinanza alla madre Romilda e a tutti i familiari.

In suo onore sarà osservato un minuto di silenzio durante tutte le partite di campionato della settimana. La sua scomparsa ha lasciato nello sconforto colleghi, studenti e amici, che potranno rendergli omaggio alla casa del commiato di via San Bernardino, a Bergamo, dove si trova la salma in attesa che venga comunicata la data dei funerali.

Colpito da un malore mentre torna a casa dopo il lavoro: è morto Marco Baldi

Come riportato da Bergamo News, aveva appena terminato un allenamento di pallavolo e stava tornando a casa in bicicletta quando è stato colto da un malore improvviso. Marco Baldi, insegnante di educazione fisica di 51 anni, è morto nel pomeriggio di lunedì 23 novembre a Zanica, in provincia di Bergamo. La tragedia si è consumata intorno alle 17.30 lungo la pista ciclopedonale di via Fiume, a pochissima distanza dalla sua abitazione.

A notare il professore riverso a terra, accanto alla bicicletta, è stato un automobilista di passaggio, che ha immediatamente dato l’allarme ma non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri della stazione di Stezzano, che hanno prestato assistenza ai familiari e agli amici arrivati dopo aver appreso la tragica notizia.