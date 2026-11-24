Gianni De Gennaro è stato intercettato mentre era ancora in vita ed avrebbe pronunciato una frase che alla luce di quanto accaduto sa di vero e proprio presentimento.

Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia finito morto suicida lo scorso 21 novembre all’interno della sua casa in Toscana, a distanza di alcuni giorni tornano a galla vecchie intercettazioni dello stesso De Gennaro fatte ai propri collaboratori nell’ambito delle verifiche che stava effettuando per diversi temi scottanti legati alla lotta alla Mafia che ha condotto per molti anni, sin dal suo insediamento a capo della DIA da lui ideata e poi in qualità di capo della Polizia, ruolo mantenuto sino al pensionamento nel 2007.

Gianni De Gennaro, le ricerche dei materiali lasciati dall’ex capo della Polizia

Gianni De Gennaro è morto lasciando una sorta di testamento-memoriale, in particolare diverse lettere e un hard disk. Nelle lettere De Gennaro potrebbe essere andato all’interno delle vicende che stava analizzando oltre a spiegare la propria posizione rispetto ad alcuni dei processi più caldi del nostro paese.

L’hard disk invece conterrebbe file di un’importanza tale da farne addirittura una duplice copia, una affidata alla storica collaboratrice Donatelle Peruzzi e l’altra affidata al figlio. Il drive infatti è stato accompagnato alle lettere, a dimostrare che De Gennaro non avesse nulla da nascondere relativamente al suo operato.

Cresce quindi la curiosità dei media per scoprire quale sia il contenuto e se questo contenga elementi significativi per la strage di via D’Amelio, dove morì nel luglio del 1992 il giudice Paolo Borsellino assieme agli agenti della scorta.

Gianni De Gennaro e l’intercettazione recuperata, “che Dio ce la mandi buona”

Un’intercettazione di De Gennaro è stata recuperata ed analizzata dalla Polizia, si fa riferimento ad ottobre 2024, l’ex capo della Polizia è al telefono con la collaboratrice Peruzzi.

Peruzzi, come riporta LiberoQuotidiano, lo informa che l’hard disk contenenti i file è stato rubato dall’auto di suo marito, Maurizio Marchesani, ispettore di Polizia.

De Gennaro risponde: “Pensa se va in mano a qualcuno ci sarà da divertirsi. Che Dio ce la mandi buona“, mentre la Peruzzi è sembrata più allarmata e preoccupata, iniziando ad urlare “nooo, o Dio noo” quando lo ha saputo dal marito.

Tali reazioni fanno capire davvero l’importanza di un hard disk nell’ambito di indagini delicate ed importanti per lo Stato nella lotta alla Mafia.