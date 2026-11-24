Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda della 78enne scomparsa a Spino d’Adda, in provincia di Cremona. Il corpo di Chantal Cossart è stato ritrovato lunedì mattina all’interno di un canale irriguo, dopo ore di ricerche. La donna era uscita per una passeggiata domenica e non aveva più fatto ritorno a casa.

Ritrovata senza vita la 78enne scomparsa a Spino d’Adda

Si è conclusa con un tragico epilogo la vicenda di Chantal Cossart, 78 anni, scomparsa dalla mattina di domenica 22 novembre a Spino d’Adda, in provincia di Cremona. Come riportato da Il Giorno, il corpo dell’anziana è stato individuato nella mattinata di lunedì all’interno di un piccolo canale irriguo, in un campo situato di fronte al Ca’ del Gulascia.

La donna si trovava in circa mezzo metro d’acqua. Di lei non si avevano più notizie da quando era uscita di casa per la consueta passeggiata, senza fare ritorno.

L’ultimo contatto telefonico con il figlio Ludovic risaliva alle 9.30 circa. Preoccupato per non averla vista rientrare all’ora di pranzo, l’uomo aveva raggiunto la sua abitazione intorno alle 12.30, scoprendo che non era in casa e che il cellulare era rimasto nell’appartamento.

Da quel momento era scattata la segnalazione alle forze dell’ordine. La 78enne, residente nel Villaggio Europa, aveva perso il marito soltanto pochi giorni prima.

Trovata morta a 78 anni dopo ore di ricerche: il corpo in un canale a Spino d’Adda

Le operazioni per rintracciare la pensionata erano proseguite per diverse ore, coinvolgendo carabinieri, vigili del fuoco, Protezione civile, unità cinofile e volontari del gruppo comunale. Durante la notte le squadre avevano perlustrato le zone lungo l’Adda e il canale Vacchelli, senza ottenere risultati. Dopo una sospensione intorno alle 23, gli interventi erano ripresi alle prime luci di lunedì, anche con il supporto di un elicottero dei vigili del fuoco.

La tragica svolta è arrivata intorno alle 10, quando una donna, uscita per portare a passeggio il cane nella campagna alle spalle del ristorante Ca’ del Gulascia, ha notato l’animale fermarsi vicino a una roggia e abbaiare. Avvicinandosi, ha scorto un corpo nell’acqua e ha immediatamente attirato l’attenzione dell’elicottero che stava sorvolando la zona.

Sul posto è arrivato anche il figlio, mentre i soccorritori hanno constatato il decesso. Al momento sembrerebbe esclusa l’ipotesi del suicidio: tra le possibilità al vaglio c’è quella di un malore che avrebbe provocato la caduta della donna nel canale, dove potrebbe essere annegata. I funerali di Chantal Cossart sono stati fissati per mercoledì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Spino d’Adda.