Torino, 24 nov. (askanews) – Apre al pubblico la sala immersiva del Museo Egizio: una nuova grande protagonista nel racconto dell’antico Egitto in museo. Un ambiente digitale situato nel piano ipogeo e parte del rinnovamento architettonico e allestitivo avviato per il bicentenario dell’Egizio nel 2024. E apre in un momento simbolico: a quattrocento anni dall’arrivo al Museo della Mensa Isiaca, l’oggetto che dà inizio a un legame molto speciale tra l’Egitto e Torino.

30 metri lineari di ledwall lungo le pareti, sound design spazializzato e proiezioni a 360 gradi per sperimentare un nuovo linguaggio per comunicare la ricerca, ma non solo. Concepita come una macchina narrativa adattiva, la nuova sala immersiva, infatti, è stata progettata per rinnovare periodicamente i propri contenuti e per accogliere formati diversi: percorsi divulgativi, attività didattiche e partecipative, presentazioni delle campagne di scavo e dei restauri, incontri con la ricerca.

A inaugurare la nuova sala immersiva del Museo Egizio è ECO. Paesaggi in trasformazione, il primo progetto curatoriale concepito appositamente per questo spazio: un vero e proprio viaggio alla scoperta di come il paesaggio egiziano sia cambiato nell’arco di migliaia di anni. Nella vetrina al centro della sala, un piccolo vaso predinastico, fragile e antichissimo, rinvenuto nel sito di Hammamiya, avvia un racconto che si dispiega lungo i sei ledwall di cinque metri ciascuno per affrontare una questione centrale per i musei archeologici: il rapporto tra oggetti e il loro contesto di origine con l’obiettivo di restituire alla collezione ciò che nessuna vetrina può mostrare, ovvero il paesaggio da cui provengono.

Il titolo evoca il riverbero di mondi scomparsi: gli oggetti sono tracce che attraversano il tempo, si trasformano e arrivano a noi incomplete. La ricerca ne segue il filo, confrontandosi anche con ciò che manca, per provare a ricostruire le relazioni e le storie di cui quegli oggetti erano parte.