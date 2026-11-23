Paura nel pomeriggio di oggi a Caronno Pertusella, dove un’auto è finita contro un albero lungo corso della Vittoria, ribaltandosi sulla carreggiata. Alla guida c’era un ragazzo di 19 anni, soccorso dopo lo schianto.

Caronno Pertusella, auto finisce contro un albero e si ribalta: ferito un 19enne

Incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 23 novembre a Caronno Pertusella, dove un’auto è uscita di strada lungo corso della Vittoria, terminando la propria corsa capovolta.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente, un ragazzo di 19 anni, avrebbe perso il controllo della vettura, andando a impattare contro un albero lungo il viale. La collisione ha provocato il ribaltamento del mezzo, che è rimasto sulla carreggiata con le ruote rivolte verso l’alto. L’allarme è scattato immediatamente e la richiesta di soccorso è stata inizialmente classificata in codice rosso, in considerazione della dinamica dell’incidente.

L’intervento dei soccorritori e i rilievi della polizia locale dopo lo schianto

In corso della Vittoria sono giunti i vigili del fuoco di Varese e il personale sanitario della Croce Rossa di Busto Arsizio. Al loro arrivo, come riportato da La Prealpina, il 19enne era già riuscito a liberarsi senza aiuto dall’abitacolo.

Gli accertamenti sanitari hanno permesso di ridimensionare la gravità dell’accaduto: il giovane ha riportato alcune ecchimosi, contusioni ed escoriazioni. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire le cause e le fasi dello schianto. Non risultano altre persone coinvolte né ulteriori veicoli interessati dall’incidente.