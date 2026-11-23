Home > Video > Oro, dopo il crollo il rimbalzo: cosa succede ora - Video Oro, dopo il crollo il rimbalzo: cosa succede ora - Video Il prezzo dell'oro torna a salire dopo un periodo nero. Ecco cosa ha inciso e quali sono le previsioni per il futuro.... di Adnkronos Pubblicato il 23 Novembre 2026 alle 19:40 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Il prezzo dell’oro torna a salire dopo un periodo nero. Ecco cosa ha inciso e quali sono le previsioni per il futuro. https://www.youtube.com/watch?v=X9smVK2G0uc Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale. Apri nell'app App Store