Morto 14enne investito a Biasca: il ragazzo era stato travolto da un'auto sabato sera mentre percorreva in bicicletta via Guisan. È deceduto nel pomeriggio all'ospedale di Zurigo.

Tragedia a Biasca, nel Canton Ticino, dove è morto il ragazzo di 14 anni investito da un’auto mentre era in bicicletta. Il conducente si era allontanato dopo l’impatto, senza fermarsi a prestare soccorso. Per il cinquantenne l’accusa è stata estesa all’omicidio colposo.

Il conducente si allontana dopo l’investimento: indagato per omicidio colposo

Alla guida dell’auto c’era un cinquantenne italiano residente nella regione, che dopo aver investito il minorenne si sarebbe allontanato senza fermarsi. Come riportato da Rsi, l’uomo avrebbe proseguito lungo via Bellinzona e via Franscini, fino a raggiungere via Quinta, dove avrebbe urtato un’automobile parcheggiata. Sarebbe stato successivamente fermato, anche grazie all’intervento di un cittadino.

La Polizia cantonale ha aperto un’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità. Nei confronti del conducente, oltre alle gravi infrazioni alla legge sulla circolazione stradale, l’accusa è stata estesa all’omicidio colposo in seguito al decesso del quattordicenne. Gli investigatori dovranno inoltre verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

Investito da un’auto mentre rientra a casa in bici: è morto il 14enne

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 14 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto sabato 21 novembre 2026 a Biasca, nel Canton Ticino. Il giovane, cittadino svizzero residente in Riviera, è morto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 23 novembre, all’Ospedale pediatrico universitario di Zurigo, dove era stato ricoverato dopo l’impatto. A comunicarlo è stata la Polizia cantonale ticinese.

Il ragazzo, quella sera volontario dell’iniziativa MidnightSports, stava tornando a casa in bicicletta e percorreva via Guisan intorno alle 23.30, quando è stato urtato da un’automobile. A seguito dell’impatto è finito contro il parabrezza, per poi essere sbalzato sull’asfalto dopo un volo di diversi metri. Una donna avrebbe dato l’allarme.