(Adnkronos) - "Per contribuire di meno bisogna contribuire tutti", "la violazione degli obblighi tributari ostacola la coesione sociale e l’unità nazionale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i primi magistrati tributari in tirocinio. “Tut...

(Adnkronos) – “Per contribuire di meno bisogna contribuire tutti”, “la violazione degli obblighi tributari ostacola la coesione sociale e l’unità nazionale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i primi magistrati tributari in tirocinio.

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, dispone l’articolo 53, aggiungendo che il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività.

Il Costituente ha voluto in tal modo mettere l’accento sulla finalità delle imposte: sostenere le spese relative ai beni e ai servizi pubblici effettuate nell’interesse di tutti i cittadini. Tutti beneficiano dei beni e dei servizi pubblici, le scuole, gli ospedali, le strade, e tutti sono chiamati a contribuire alla loro realizzazione”, ha affermato il presidente della Repubblica.

“Il fisco, in base al secondo comma, deve essere regolato secondo equità, trasparenza e rispetto dei diritti, considerando il reddito e le risorse di cui ogni cittadino dispone.

Tutti auspichiamo, comprensibilmente, anche nei periodi di crescenti esigenze di natura pubblica, un fisco più leggero. Naturalmente – ha sottolineato il capo dello Stato – va sempre rammentato che per contribuire di meno bisogna contribuire tutti”.

“Il pagamento dei tributi è l’adempimento di uno dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale cui si riferisce l’articolo 2 della Costituzione.

La violazione degli obblighi tributari – ha detto Mattarella – ostacola la coesione sociale e l’unità nazionale. Siete quindi chiamati a operare in un ambito in cui sono in gioco i valori fondativi dello Stato democratico e il rapporto di fiducia e di lealtà tra istituzioni e cittadini”.

“L’adempimento degli obblighi fiscali – ha sottolineato il presidente della Repubblica – va perseguito nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza, assicurando parità di trattamento a tutti i cittadini in ragione delle loro disponibilità economiche. Diversamente ne verrebbe leso il principio fondamentale di eguaglianza, architrave della nostra Costituzione”.

“La giustizia tributaria è una essenziale articolazione del sistema fiscale. Si configura come una importante componente della architettura della Repubblica, tenuta a garantire che il rapporto fiscale si svolga nel segno dei principi costituzionali. La riforma, ridefinendo la giustizia tributaria, ne ha accentuato il ruolo di garanzia di un sistema fiscale organizzato, imparziale ed effettivo”, ha ricordato il capo dello Stato.

“Indipendenza ed efficienza – ha quindi aggiunto Mattarella – costituiscono una endiadi imprescindibile in un sistema fiscale che voglia realizzare i propri obiettivi in coerenza con il modello costituzionale. A ciò concorre anche il potenziamento degli strumenti per velocizzare i giudizi, come la digitalizzazione del processo. Un sistema giudiziario efficiente e tempestivo scoraggia i comportamenti elusivi ed evasivi ed è anch’esso uno strumento di contrasto all’evasione fiscale”.

“Oggi – ha concluso il presidente della Repubblica – non mancano gli strumenti tecnologici per tracciare la ricchezza senza violazioni dei diritti e indebite intrusioni e turbative della vita privata dei contribuenti”.

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