(Adnkronos) - "Ho ricevuto un anello qualche tempo fa dopo aver iniziato Ballando". Noemi Bocchi e Francesco Totti verso il matrimonio? La compagna dell'ex capitano della Roma, concorrente di Ballando con le stelle, oggi a La vita in diretta risponde alle domande di Alberto Matano. "Ho ricevuto l'a...

(Adnkronos) – “Ho ricevuto un anello qualche tempo fa dopo aver iniziato Ballando”. Noemi Bocchi e Francesco Totti verso il matrimonio? La compagna dell’ex capitano della Roma, concorrente di Ballando con le stelle, oggi a La vita in diretta risponde alle domande di Alberto Matano. “Ho ricevuto l’anello in un modo singolare.

Sono tornata dopo le prove, ero distrutta. Sentivo in casa che le bambine sono andate in bagno e si è rotto qualcosa. Sono andata in bagno a vedere, sul water c’era una scatolina che sembrava una palla di carta. Dentro c’era un anello, bello e grande”, racconta Bocchi. “Pensavo che le bambine mi avessero regalato qualcosa comprato in un negozio cinese, pensavo fosse un dono per il mio percorso.

E invece Isabel – la terza figlia di Totti e Ilary Blasi – ha detto ‘questo te lo regala papà’. Francesco stava sul letto, senza dire niente… L’anello c’è… Una promessa? E’ un anello…”.

Totti domani sarà protagonista della prima puntata di Belve, condotto su Raidue da Francesca Fagnani. Totti è andato ‘in crisi’ inciampando su un paio di domande scatenando le risate di Francesca Fagnani.

L’ex capitano della Roma, come mostra la clip diffusa prima dell’intervista, è apparso impreparato quando la conduttrice ha chiesto il significato degli acronimi ‘SPQR’ (”Società….?”) e ‘LGBTQ+’: “Non sono esperto di tecnologia… Il telefonino?”. “Francesco si era preparato, ma evidentemente si è dimenticato…”, confessa Bocchi oggi a La vita in diretta.

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