Una giornata speciale per Vittoria Lollobrigida, che oggi raggiunge la maggiore età. Per festeggiare il suo diciottesimo compleanno, la figlia di Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida ha ricevuto sui social gli affettuosi messaggi dei genitori. Entrambi hanno voluto dedicarle parole cariche di emozione, ripercorrendo il legame costruito nel corso degli anni e condividendo pubblicamente la gioia per questo importante traguardo.

Arianna Meloni festeggia i 18 anni della figlia Vittoria: il messaggio speciale

A rivolgere per prima un pensiero alla figlia è stata Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia. Attraverso un post sui social, ha accompagnato gli auguri con una fotografia che la ritrae insieme a Vittoria, entrambe sorridenti durante un momento di spensieratezza.

Parole semplici, ma ricche di affetto, quelle scelte dalla madre per celebrare la maggiore età della ragazza: «Diciotto anni di amore infinito! Auguri Vitto mia, continua sempre a credere ad amare e a sognare. Sii sempre felice amore mio ed io avrò tutto». Un messaggio nel quale emerge tutto l’amore per la figlia e l’auspicio che possa affrontare il futuro continuando a coltivare i propri desideri e le proprie aspirazioni.

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Francesco Lollobrigida celebra la figlia: «La mia più grande Vittoria»

Anche Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e padre della neo maggiorenne, ha voluto dedicare a Vittoria un pensiero speciale. Nel suo messaggio ha ripercorso il cammino condiviso, ricordando sia le esperienze positive sia i momenti più complicati affrontati nel corso del tempo, senza mai mettere in discussione l’affetto che li lega.

«Ne abbiamo fatta di strada insieme. Tanti momenti felici, qualche periodo più difficile, ma nemmeno per un giorno abbiamo smesso di volerci bene», ha scritto. Il ministro ha poi rivolto alla figlia un augurio per il nuovo capitolo della sua vita, sottolineando quanto sia orgoglioso della persona che è diventata: «Oggi compi 18 anni. Sei cresciuta e ogni giorno mi rendi sempre più orgoglioso di te. Auguri, piccola. La mia più grande Vittoria». Un riferimento al nome della ragazza che diventa anche una dedica personale, con cui il padre ha concluso il suo messaggio di compleanno.

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