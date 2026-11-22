Il dimagrimento di Valerio Scanu finisce al centro dell’attenzione dopo la diffusione di un video sui social. Le immagini hanno suscitato preoccupazione tra i fan, spingendo l’artista a intervenire direttamente per chiarire le proprie condizioni di salute.

Valerio Scanu rompe il silenzio sul dimagrimento: «Sto bene, non devo giustificarmi»

Il cambiamento fisico di Valerio Scanu ha attirato l’attenzione degli utenti sui social, soprattutto dopo la diffusione di un video nel quale il cantante appare particolarmente dimagrito, con il viso più scavato e i lineamenti accentuati. Le immagini, registrate nel suo salone di hairstyling mentre è impegnato con spazzola e phon, hanno rapidamente fatto il giro del web, alimentando interrogativi sulle sue condizioni di salute.

Tra i commenti non sono mancati messaggi di affetto e preoccupazione da parte dei fan, ma anche supposizioni e giudizi che l’artista ha preferito affrontare personalmente.

Oggi, domenica 22 novembre 2026, il 36enne ha pubblicato una storia su Instagram per chiarire la situazione e tranquillizzare chi si era sinceramente allarmato: «Volevo rassicurare tutti: sto bene!».

Una presa di posizione netta, con la quale ha voluto mettere fine alle indiscrezioni sul suo aspetto, sottolineando di non avere intenzione di rendere conto a tutti delle trasformazioni del proprio corpo. «Sì, sono dimagrito ulteriormente rispetto a tre anni fa, ma non credo di dovermi giustificare per rispondere alle illazioni dei soliti sfigati del web», ha precisato, lasciando trasparire tutta la sua irritazione per i commenti ricevuti.

Valerio Scanu ed il dimagrimento record: la replica alle critiche social

Nel suo messaggio, Scanu ha anche spiegato quali siano le ragioni della sua attuale forma fisica, riconducendola soprattutto a una quotidianità particolarmente intensa. L’artista è infatti impegnato su diversi fronti professionali, dalla musica alla televisione, senza trascurare altre attività lavorative. A questi impegni si aggiunge lo studio, dal momento che sta affrontando il percorso per conseguire una seconda laurea. Anche la danza e l’attività sportiva occupano una parte importante delle sue giornate: il cantante ha raccontato di allenarsi per diverse ore, consumando così molte energie. Una routine che lascia poco spazio al riposo e che spiegherebbe anche le occhiaie notate nel filmato diventato virale. «Dormo poco per riuscire a fare tutto, quindi sì, ho anche le occhiaie!», ha ironizzato.

Il dimagrimento, del resto, non rappresenta una novità nella vita dell’ex concorrente di Amici e protagonista di Sanremo: già in passato aveva intrapreso un importante percorso di trasformazione fisica, arrivando a perdere circa 30 chili. Un cambiamento proseguito negli anni e che oggi è tornato sotto i riflettori.

In conclusione, Scanu ha voluto rivolgere un pensiero a chi gli ha manifestato affetto, distinguendo la preoccupazione sincera dagli attacchi gratuiti: «A chi si preoccupa sinceramente per me, grazie di cuore». Poi la stoccata a chi si sente autorizzato a giudicare la vita degli altri senza conoscerne la realtà: «A chi invece preferisce fare illazioni e sentenze sulla vita altrui, ricordo che io non rompo i coglioni a nessuno. Provate a fare lo stesso!».

Valerio Scanu è dimagrito troppo?

Cazzi suoi, ha ragione https://t.co/KRyqOHUXPu — ApocaFede (@DrApocalypse) November 22, 2026