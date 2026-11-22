Una tragedia ha colpito la comunità di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, dove la morte di Michele Romanelli, 17 anni, ha lasciato familiari e amici nello sconforto. Il giovane ha perso la vita in un incidente stradale a Spinazzola, mentre altri tre ragazzi sono rimasti feriti, uno dei quali in condizioni gravissime.

Incidente mortale a Spinazzola, morto il 17enne Michele Romanelli: l’auto si ribalta sulla provinciale

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la strada provinciale 9, nel territorio di Spinazzola, nel nord Barese. La vittima è Michele Romanelli, originario di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, che avrebbe festeggiato il suo diciottesimo compleanno tra pochi giorni.

Il giovane viaggiava a bordo di un’Alfa Romeo 147 insieme ad altri tre ragazzi quando, per cause ancora da chiarire, la vettura si è ribaltata, terminando la propria corsa fuori dalla carreggiata, all’altezza del chilometro 4.

L’impatto non ha lasciato scampo al diciassettenne: per recuperare il suo corpo dall’abitacolo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Gli altri tre occupanti sono rimasti feriti. Tra loro, il conducente, un ragazzo di 18 anni, ha riportato le conseguenze più gravi ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono giudicate gravissime. Le altre due ragazze presenti nell’auto hanno invece riportato lesioni lievi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica e individuare le cause del ribaltamento.

Il dolore del sindaco di Palazzo San Gervasio: “Michele era un ragazzo d’oro”

La notizia della morte di Michele ha profondamente scosso la comunità di Palazzo San Gervasio, dove il diciassettenne viveva con la famiglia. A ricordarlo è stato il sindaco Luca Festino, che attraverso i social ha espresso il cordoglio dell’intero paese: «Michele era un ragazzo d’oro, straordinariamente buono, che avrebbe compiuto i suoi 18 anni fra qualche giorno». Il giovane frequentava l’ultimo anno dell’istituto Agrario Solimene di Lavello. I genitori, Tiziana, infermiera, ed Elio, operaio nell’azienda Stellantis, sono molto conosciuti in paese.

Il primo cittadino ha rivolto un pensiero anche al diciottenne ricoverato in ospedale, sottolineando la preoccupazione e la vicinanza della comunità: «Una vita spezzata, altre vite che lottano, famiglie dilaniate dal dolore». Festino ha inoltre annunciato che, al suo rientro, consulterà il consiglio comunale per valutare la proclamazione del lutto cittadino in occasione dei funerali.