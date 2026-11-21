Sono in corso verifiche e accertamenti dopo che alcuni droni sono stati avvistati nella giornata di ieri, venerdì 20 novembre 2026, nei pressi della base militare americana di Sigonella.

Sono in corso verifiche e accertamenti dopo che alcuni droni sono stati avvistati nella giornata di ieri, venerdì 20 novembre 2026, nei pressi della base militare americana di Sigonella. I dettagli.

Sigonella, allarme droni vicino alla base Usa

Ieri, venerdì 20 novembre 2026, intorno alle ore 17:50 è scattato l’allarme dopo che alcuni droni sono stati avvistati nei pressi della base Usa di Sigonella, in Sicilia.

Allarme che, secondo quanto riporta Sky Tg24, sarebbe rientrato qualche ora dopo, intorno alle 20:30. Dopo l’avvistamento sono subito partire le indagini, con verifiche e accertamenti per capire che cosa sia successo e se ci fosse pericolo.

Sigonella, allarme droni vicino alla base Usa: in corso verifiche

Come appena visto, ieri è scattato l’allarme a Sigonella, quando sono stati avvistati dei droni nei pressi della base militare americana.

Sono in corso le verifiche e tutti gli accertamenti al fine di risalire al responsabile del sorvolo. Una delle prime ipotesi è che possa essersi trattato di un volo non autorizzato da parte di un drone privato a uso civile o che magari si sia trattato di una “bravata”. Al momento come detto sono in corso le indagini, non si sa nemmeno se il drone era uno o più di uno, anche se da quanto si apprende sempre su Sky Tg24, secondo fonti alla base il drone sarebbe stato uno solo. Da sottolineare che ieri sera su X l’account DefenceGeek aveva riferito di velivoli teleguidati non identificati avvistati proprio sopra la base Usa in provincia di Catania.

I droni, secondo quanto riferito, avrebbero sorvolato sia gli alloggi del personale Usa sia le piste. Per questo motivo, sempre secondo l’account, sarebbe scattato l’allarme, con il consiglio i voli militari diretti a Sigonella di cambiare rotta. In serata sarebbe arrivata la conferma che il drone ha sorvolato alcuni degli alloggi ma non si sarebbe spinto fino all’aera della pista.