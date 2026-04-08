Sigonella, Crosetto: alleanza con gli Usa ma vincoli di legge

A Montecitorio il ministro della Difesa ha spiegato perché l'uso delle basi americane va regolato dalla legge e ha rispedito al mittente alcune critiche dell'opposizione

Nell’aula della Camera dei Deputati il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha fornito un’informativa urgente sull’utilizzo da parte delle forze armate statunitensi delle basi militari italiane, con particolare riferimento alla Naval Air Station Sigonella. L’intervento arriva sullo sfondo di un episodio che ha riacceso il dibattito pubblico: il fermo di alcuni bombardieri Usa diretti verso l’Iran, partiti o transitanti dalla base siciliana.

Crosetto ha richiamato la necessità di agire entro i confini della legge, dei trattati internazionali e della Costituzione, evitando sia rotture impulsive che subalternità automatica.

Il ministro ha insistito sul fatto che, nei rapporti tra Paesi alleati, non si tratti di approvare o rifiutare acriticamente ogni iniziativa estera, ma di verificare il rispetto delle norme che regolano la presenza e le attività straniere sul territorio italiano.

Nel corso dell’informativa Crosetto ha ricordato che in oltre 75 anni nessun governo ha messo in discussione l’applicazione degli accordi tra Italia e Stati Uniti, sottolineando come la gestione delle basi sia disciplinata da atti legislativi e da deliberazioni parlamentari.

Le parole del ministro e il richiamo alle regole

Di fronte ai deputati Crosetto ha ribadito che la linea del governo deve essere guidata dal principio della legalità: «non possiamo assecondare rotture isteriche né subordinazioni infantili», ha detto il ministro, richiamando l’attenzione sulla necessità di equilibrio. Ha anche osservato che l’Italia e gli Usa sono alleati storici e che le relazioni tra Stati non si riducono alla somma delle leadership politiche del momento. In Aula è emerso inoltre un tema più ampio: la preoccupazione per la corsa agli armamenti e per il rischio di proliferazione nucleare, definito da Crosetto una pericolosa deriva a livello internazionale.

Il contesto operativo a Sigonella

La Naval Air Station Sigonella, punto di passaggio strategico nel Mediterraneo, è al centro della vicenda perché è stata coinvolta nella procedura di sbarco e rifornimento di aeromobili statunitensi. Crosetto ha spiegato che ogni utilizzo delle infrastrutture militari straniere è regolato da una serie di norme e da controlli collegiali che coinvolgono il Parlamento e gli organi statali competenti. L’obiettivo dichiarato è evitare decisioni prese unilateralmente da attori stranieri che potrebbero ricadere sulla sovranità nazionale.

Reazioni parlamentari e critiche dell’opposizione

Alla fine dell’informativa si è aperto il dibattito dei gruppi parlamentari, con posizioni divergenti. Il Partito Democratico e alcune forze di sinistra hanno chiesto un fermo e netto rifiuto dell’impiego della base in operazioni che possano alimentare conflitti, annunciando iniziative pubbliche di protesta davanti a Sigonella. Dal Movimento 5 Stelle sono arrivate accuse più dure verso l’esecutivo, con il capogruppo che ha sollevato dubbi sulle ripercussioni economiche e sociali di un coinvolgimento in scenari bellici e sulle scelte politiche del Governo nella gestione delle relazioni internazionali.

Posizioni di centrodestra e appelli alla coerenza

Partiti di area centrodestra hanno invece difeso la correttezza procedurale dell’azione del governo. Rappresentanti di Forza Italia e Azione hanno sottolineato che l’alleanza con gli Stati Uniti non implica subalternità e che è possibile criticare scelte altrui nel quadro di un rapporto di amicizia tra Paesi. La Lega ha richiamato l’urgenza di politiche per la sicurezza energetica e la necessità di tenere in conto gli effetti economici internazionali, mentre Fratelli d’Italia ha ribadito l’adesione alla linea governativa nell’ambito europeo e atlantico.

Questioni aperte e scenari futuri

Le contestazioni in Aula hanno evidenziato diverse richieste: alcuni deputati chiedono una chiusura dello spazio aereo o misure più incisive sulla partecipazione italiana a operazioni estere; altri insistono sulla necessità di discutere in sede europea per rilanciare una diplomazia comune. Crosetto ha detto di aver «preso le distanze» da decisioni che il governo non condivide, ma ha anche ribadito che ogni scelta va ricondotta all’ordinamento vigente e agli impegni internazionali sottoscritti dall’Italia.

Resta aperto il confronto politico e istituzionale su come bilanciare l’alleanza militare con la difesa della sovranità e dei principi del diritto internazionale. L’episodio ha riportato all’attenzione pubblica questioni sulle prerogative del Parlamento, sul controllo delle basi straniere e sulla responsabilità della politica nel prevenire escalation. Nel prossimo futuro il tema tornerà probabilmente al centro del dibattito, con possibili approfondimenti nelle commissioni competenti e nuove richieste di chiarimento da parte dei gruppi parlamentari.