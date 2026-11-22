Dal gennaio del 2022 Salvatore De Luca è ai vertici della Procura di Caltanissetta, uno degli uffici più esposti della Sicilia. Per legge, la Procura nissena indaga sulle vicende che riguardano i magistrati palermitani, comprese le stragi di Capaci e via D’Amelio, in cui furono uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel 1992.

De Luca è palermitano, è Nato nel 1958, è sposato e ha due figli.

Ha passato gran parte della carriera tra la Direzione distrettuale antimafia di Palermo e la procura generale di Caltanissetta, e ha guidato la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Tornato a Palermo come aggiunto, è poi diventato vicario dopo il trasferimento a Roma dell’allora procuratore Franco Lo Voi.

La deposizione al Csm sulla riunione del 14 luglio 1992

De Luca entrò in magistratura nel 1983 e, nel luglio 1992, era un giovane pubblico ministero quando avvennero gli attentati mafiosi contro Falcone e Borsellino. Fu ascoltato dal Consiglio superiore della magistratura, che cercava di chiarire le spaccature interne alla Procura di Palermo, allora guidata da Pietro Giammanco. Nella sua deposizione disse che nella riunione del 14 luglio 1992 non si era parlato dell’inchiesta «Mafia e appalti», e che non risultavano richieste di chiarimenti o scontri diretti di Borsellino su quel fascicolo.

Quella deposizione è tornata attuale perché, come capo dei pubblici ministeri di Caltanissetta, De Luca coordina ora le indagini sugli attentati ai colleghi. Il procedimento sugli interessi della mafia negli appalti pubblici, a più di trent’anni di distanza, è diventato centrale nelle ricostruzioni della sua Procura. Secondo l’ufficio, il dossier dei carabinieri è una delle cause dell’accelerazione dell’attentato di via D’Amelio.

L’indagine su Natoli e Pignatone e lo scontro con Scarpinato

Il pool stragi coordinato da De Luca ha concentrato l’attenzione sul rapporto del Ros e sulla sua gestione alla Procura di Palermo nei primi anni Novanta. Secondo gli investigatori, l’isolamento istituzionale di Borsellino è una delle chiavi per capire l’accelerazione delle stragi.

Da questa lettura è nata l’indagine per favoreggiamento nei confronti di due ex colleghi, Gioacchino Natoli e Giuseppe Pignatone. Il gip l’ha archiviata per mancanza di elementi a carico dei due ex magistrati. Lo scontro è poi proseguito con l’ex pm palermitano Roberto Scarpinato, oggi senatore del M5S. De Luca lo ha accusato di aver concordato con Natoli la versione che questi avrebbe dovuto dare alla commissione Antimafia. Davanti ai commissari di Palazzo San Macuto, De Luca ha difeso la linea dell’ufficio.

Critiche politiche e l’inchiesta su Gianni De Gennaro

Esponenti della maggioranza parlamentare hanno elogiato in diverse sedi il rigore dell’indagine della Procura. L’opposizione e diversi giuristi l’hanno invece criticata. Secondo le critiche, l’indagine rischia di produrre una rilettura parziale della storia, che esclude la cosiddetta pista nera, e viola le norme che vietano di indagare su reati prescritti. Sulla pista nera De Luca ha detto: La pista nera sulla strage di via D’Amelio vale zero tagliato.

L’ultimo atto dell’ufficio riguarda l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, accusato di depistaggio. De Gennaro si è tolto la vita. Anche in questo caso il gip non ha condiviso le conclusioni della Procura e ha negato l’arresto. Dopo la morte di De Gennaro, De Luca ha dichiarato: Non è il momento per dichiarazioni da parte nostra, e ha aggiunto che questa è la linea dell’ufficio.

Anche la famiglia Borsellino si divide sulla vicenda. I figli Manfredi, Lucia e Fiammetta sostengono la Procura nissena, mentre lo zio Salvatore Borsellino ha una posizione diversa. Il materiale disponibile non indica quali passi procedurali seguiranno le indagini.