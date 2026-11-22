Dal 4 dicembre 2026 al 28 febbraio 2027, sette giorni su sette, lo spazio Illumina di Colle Oppio, a Roma, ospita una pista di pattinaggio sul ghiaccio e una dedicata al curling. Bambini, ragazzi e famiglie potranno provare gratuitamente gli sport del ghiaccio, con il Colosseo sullo sfondo.

Due impianti sul ghiaccio vero

La pista ovale di pattinaggio misura 22 x 17,5 metri, mentre quella dedicata al curling misura 22,5 x 3 metri.

Il progetto passa dal ghiaccio sintetico al ghiaccio vero, dopo un'esperienza già riuscita a livello internazionale. Gli organizzatori presentano l'iniziativa come una nuova sfida, con l'obiettivo di portare lo sport dove vivono le persone e renderlo accessibile a tutti.

L'appuntamento inaugurale è fissato per venerdì 4 dicembre alle ore 16:30. Sono previsti il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, l'amministratore delegato Diego Nepi Molineris, il presidente della Federazione dello Sport del Ghiaccio Thomas Rottensteiner e medagliati olimpici e ambassador.

Colle Oppio, da zona di degrado a hub dello sport

Fino a pochi anni fa, nell'area di Colle Oppio, il degrado e lo spaccio rappresentavano una ferita aperta per il quartiere. Oggi lo spazio ospita un hub dello sport, della socialità e della partecipazione, aperto a tutti. Il luogo ha già ospitato un campo da basket, con materiali ispirati al modello del Madison Square Garden, e una pista di skateboarding che da anni ospita una tappa del circuito World Skate.

Il progetto è sostenuto da Sport e Salute, con la fiducia del Parco archeologico del Colosseo, del Comune di Roma e della Soprintendenza capitolina. Secondo Marco Mezzaroma, Colle Oppio è l'esempio della nostra azione: ridare alla città spazi pubblici attraverso lo sport, farne luoghi vivi, aperti a tutti, dove ci si incontra. Mezzaroma ha aggiunto: Con queste due piste non aggiungiamo solo due impianti. Diamo a bambini, ragazzi e famiglie la possibilità di provare e praticare gratis sport diversi, in un posto bellissimo.

Lo sport è questo: movimento, ma anche inclusione, benessere e rigenerazione urbana. Un luogo torna a vivere davvero quando la gente lo frequenta, lo condivide e lo sente suo, ha detto ancora il presidente di Sport e Salute.

Tutte le attività gratuite fino a fine febbraio

Le iniziative saranno completamente gratuite, senza biglietto. Dallo skate al basket, dal curling al pattinaggio, ogni disciplina è pensata per coinvolgere le nuove generazioni. L'obiettivo è offrire a ogni bambino e ragazzo la possibilità di vivere esperienze che possono lasciare il segno.

Per chi vuole partecipare, la pista è aperta ogni giorno fino al 28 febbraio 2027. Chi vuole seguire l'inaugurazione può presentarsi a Colle Oppio venerdì 4 dicembre alle ore 16:30.