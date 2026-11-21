Il Manchester United torna in campo domenica 22 novembre ad Anfield, contro il Liverpool, nella English Premier League. Il fischio d’inizio è alle 16:30 GMT. La partita segna il primo impegno della nuova gestione di Mauricio Pochettino, arrivato quattro giorni prima, dopo che il club aveva esonerato Michael Carrick la settimana precedente.

La squadra è terza dal fondo della classifica e ha vissuto la peggiore partenza in campionato degli ultimi 40 anni. Pochettino, 54 anni, è il nono allenatore stabile del club dopo l’addio di Sir Alex Ferguson, nel 2013, e il quarto nelle ultime tre stagioni. Il club attende il 21° titolo di Premier League da 13 anni.

Le prime parole di Pochettino

Nella conferenza stampa di presentazione, Pochettino ha indicato la strada da seguire. Alla domanda su cosa intenda fare diversamente dagli altri allenatori arrivati dopo Ferguson, ha risposto: “It is about building our own way here”. Ha aggiunto: “The past is not going to help, to think about yesterday”.

Pochettino ha detto che la priorità è sostenere la squadra: “We feel the support and we are going to work really hard to help the players to perform. That is the priority”. Sulla fiducia dei giocatori ha dichiarato: “I think the players need to feel from us that we believe and trust in them”. Ha anche spiegato di aver parlato con tutti i calciatori: “We spoke, I spent three hours chatting with all the players individually. It was very nice contact”.

Sul capitano Bruno Fernandes, che non ha ancora rinnovato il contratto, Pochettino ha detto: “Bruno is our captain and a very important player but other players have to feel they are important from the bottom to the top”. Il tecnico ha già avuto un lungo colloquio con il centrocampista portoghese e lo considera centrale nei suoi piani.

Il Liverpool di Iraola

Il Liverpool arriva alla partita dopo due sconfitte consecutive, interrotte dal successo per 3-1 contro il Crystal Palace. L’allenatore Andoni Iraola, subentrato ad Arne Slot in estate, ha definito la sfida di domenica: “You don’t find bigger games than this, honestly. I feel lucky to be here and privileged to be part of these games”.

Iraola ha ammesso che Pochettino potrebbe avere un vantaggio, perché il Liverpool non conosce le sue tattiche con il nuovo club. Ha detto: “We don’t have references to prepare because they can go different ways that we don’t actually know”. Il Liverpool è quarto in classifica e le squadre recenti hanno già giocato tra loro.

I precedenti e le probabili formazioni

Nell’ultima sfida a Old Trafford, la scorsa stagione, il United ha vinto 3-2. Ad Anfield, nell’ottobre dello scorso anno, il United ha vinto 2-1. Il Liverpool non batte il United in casa dal, quando finì 7-0. Il Liverpool ha il 57,3% di probabilità di vittoria secondo il modello Opta, il United il 29,5%.

Il Liverpool recupera Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk e Dominik Szoboszlai. Il United recupera Patrick Dorgu, Harry Maguire e Lisandro Martinez, mentre Luke Shaw e Marcus Rashford sono vicini al rientro.