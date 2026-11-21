Sul proprio profilo di Instagram, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un nuovo fuorionda di Diaco a “BellaMa“, alimentando ancora di più le polemiche. I dettagli.

BellaMa, Selvaggia Lucarelli pubblica un nuovo fuorionda di Diaco: è bufera

Nuova polemica attorno a Pierluigi Diaco, dopo che Selvaggia Lucarelli, sul proprio profilo di Instagram, ha pubblicato un nuovo fuorionda del conduttore a “BellaMa“.

Un video breve ma che tanto è bastato per riaccendere le polemiche attorno al conduttore di Rai2. Nel video, diventato in breve tempo virale, si sente quella che sembrerebbe la voce di Diaco dire: “Non me ne frega un ca**o, non mi prendi per il c**o.” Una sfuriata rivolta probabilmente a una persona fuori campo, in un momento in cui Diaco non immaginava di essere ripreso.

Al momento non si conosce né il motivo di questa sfuriata né chi fosse il destinatario. Il filmato, però, ha senza dubbio mostrato un momento di evidente tensione. Ma ecco i commenti sui social al video in questione.

Diaco, nuovo fuorionda: le reazioni sui social

Come abbiamo appena visto, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato su Instagram un nuovo fuorionda di Diaco a “BellaMa”, nel quale si sente quella che sembra a tutti gli effetti la voce del conduttore che se la prende con qualcuno, che però non si sa chi sia.

Il video è subito diventato virale, con tantissimi commenti, tra chi considera la reazione comprensibile perché magari dovuta a un momento di nervosismo, a chi invece considera il linguaggio davvero inappropriato, soprattutto da chi lavoro nel mondo della Tv e che dovrebbe comunque dare un esempio. Tra i commenti è apparso anche quello dell’influencer Giulia De Lellis, la quale ha manifestato la poca simpatia nei confronti del conduttore. Insomma, non è certo un periodo particolarmente da ricordare per Diaco, dopo le polemiche scoppiate a seguito dell’intervista a Don Alberto Ravagnani.