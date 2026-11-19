Dopo settimane caratterizzate da scontri, incomprensioni e momenti di forte insofferenza, Valeria Marini ha concluso la sua avventura al Grande Fratello Vip. La showgirl è stata eliminata al televoto flash e, una volta rientrata a casa, ha raccontato sui social le sensazioni provate dopo l’uscita dal reality, ringraziando chi non le ha mai fatto mancare il proprio sostegno.

Valeria Marini lascia il Grande Fratello Vip e torna alla sua vita: il primo messaggio ai fan

Dopo un periodo caratterizzato da rapporti sempre più complicati con gli altri concorrenti, la showgirl ha dovuto abbandonare il programma nella più recente puntata, in seguito a una votazione lampo che ha sancito la sua eliminazione.

La decisione è arrivata in una fase già delicata del suo percorso televisivo: nelle ore precedenti, infatti, la concorrente si era resa protagonista di un duro botta e risposta con Guendalina Tavassi, ultimo episodio di una serie di incomprensioni maturate all’interno della Casa.

Le divergenze con alcuni inquilini erano diventate sempre più difficili da gestire, tanto da spingerla a chiedere apertamente ai telespettatori di interrompere la sua permanenza nel programma.

Quando è arrivato il verdetto, con appena il 12,61% dei voti, Marini non ha mostrato particolare delusione. Al contrario, ha accolto la notizia con entusiasmo, lasciandosi andare a un commento emblematico: “Come se avessi vinto“.

Valeria Marini e il ritorno a casa dopo il reality: “Mi sono salvata veramente”

Terminata la parentesi televisiva, Valeria Marini è tornata alla propria quotidianità e ha scelto i social per condividere con i follower le prime impressioni dopo l’uscita. Il suo pensiero è andato alle persone che non le hanno fatto mancare il sostegno durante la partecipazione al programma: “Grazie per tutto l’amore e l’affetto. Sono finalmente a casa“. Un messaggio breve, accompagnato da un secondo intervento nel quale ha lasciato trasparire quanto fosse diventata pesante la permanenza nel reality: “Mi sono salvata veramente, è stato difficile tutto. Chi la dura la vince, e io ho vinto anche grazie a voi“.

Non si trattava, del resto, di un malessere comparso soltanto negli ultimi giorni. Già a metà ottobre Valeria aveva cercato un confronto con il proprio agente, chiedendo di valutare una possibile uscita anticipata dal programma. Le difficoltà nel rapporto con gli altri partecipanti e le continue discussioni avevano progressivamente alimentato la sua insofferenza, soprattutto nei confronti di Guendalina Tavassi e delle persone a lei più vicine. L’eliminazione attraverso il televoto ha quindi rappresentato, per la showgirl, l’occasione per mettere fine a un’esperienza che non stava più vivendo con serenità.