La guerra in Ucraina e le prospettive di un accordo di pace sono al centro del vertice della Coalizione dei Volenterosi a Berlino. Giorgia Meloni lancia un appello alla Cina affinché eserciti la propria influenza su Vladimir Putin, mentre i leader europei discutono di nuove garanzie di sicurezza per Kiev, aiuti militari e possibili negoziati con Mosca.

Al centro del confronto anche lo stop agli attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, considerato dalla premier un passaggio decisivo per verificare le reali intenzioni del Cremlino.

Negoziati di pace e garanzie per Kiev: la posizione di Merz e Macron

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha ospitato l’incontro, ha annunciato la possibilità di avviare a breve nuovi colloqui tra rappresentanti di Russia, Ucraina, Stati Uniti ed Europa.

Tra le sedi ipotizzate figurano gli Emirati Arabi Uniti, anche se non è stata ancora presa una decisione definitiva. «È evidente che stiamo cercando un luogo neutrale che possa ospitarli», ha dichiarato. Merz ha indicato come obiettivo la costruzione di un’Ucraina sicura e inserita nel percorso di avvicinamento all’Europa, individuando nella linea di contatto il possibile punto di partenza per discutere una soluzione territoriale.

Il presidente francese Emmanuel Macron, invece, ha rilanciato il tema dell’adesione dell’Ucraina alla Nato, collegandolo alle posizioni russe e alle future esigenze di sicurezza del continente. Ha anche sollecitato un rafforzamento immediato della difesa di Kiev attraverso la fornitura di nuovi sistemi antimissile e intercettori, per proteggere la popolazione civile dagli attacchi. «L’Ucraina resiste sul fronte ma viene attaccata nella sua popolazione civile. Dobbiamo esserci», ha affermato. Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenuto con un messaggio su Telegram, ha ringraziato i partner per il sostegno e ha richiamato la necessità di accelerare gli aiuti europei, compresi i 45 miliardi di euro destinati alle esigenze di bilancio, il potenziamento della difesa aerea e le forniture per affrontare l’inverno.

Ucraina, Giorgia Meloni al vertice dei volenterosi: l’annuncio della premier

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto alla Cina di sfruttare il proprio peso diplomatico per convincere Vladimir Putin a interrompere la guerra in Ucraina. Il tema è stato al centro del suo intervento, giovedì 19 novembre, al vertice della Coalizione dei Volenterosi, riunita a Berlino con oltre trenta Paesi alleati di Kiev. La premier ha richiamato l’attenzione sul recente incontro a Shenzhen tra i leader di Stati Uniti, Russia e Cina, Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, sottolineando come nella dichiarazione congiunta non sia stato fatto alcun riferimento al conflitto ucraino.

«Oggi i leader di Stati Uniti, Russia e Cina si sono incontrati a Shenzhen. La loro dichiarazione parla di stabilità strategica, di energia, di rischi nucleari», ha osservato Meloni, evidenziando l’assenza di qualsiasi riferimento alla guerra. La presidente del Consiglio ha quindi rivolto un appello diretto a Pechino: «Se la Cina vuole essere una forza di stabilità, questo è il momento di usare la sua influenza per spingere la Russia verso una pace reale».

La premier ha inoltre ribadito che nessun accordo può essere raggiunto senza il coinvolgimento diretto di Kiev e dell’Europa, affermando: «Tutti capiscono che non può esserci pace in Ucraina senza l’Ucraina. E non può esserci pace senza l’Europa». Meloni ha espresso prudenza sulle effettive intenzioni del Cremlino, confermando che l’Italia continuerà a sostenere militarmente Kiev, mantenendo la pressione sulla Russia e partecipando alle iniziative europee per la sicurezza e la ricostruzione del Paese. «L’Italia sta facendo la sua parte e continuerà a farlo: abbiamo appena adottato un nuovo pacchetto di aiuti militari», ha dichiarato, ricordando anche il contributo italiano alla definizione delle garanzie di sicurezza.

Nel corso del vertice berlinese, la premier ha insistito sulla necessità di assegnare un mandato preciso alla squadra negoziale europea, chiamata a lavorare insieme all’Ucraina e agli Stati Uniti. «Ora dobbiamo dare a questo team un mandato chiaro: cosa chiediamo, cosa offriamo e cosa non accetteremo mai», ha spiegato. Tra le proposte italiane figura una garanzia di sicurezza ispirata all’articolo 5 della Nato, pensata per proteggere l’Ucraina da nuove aggressioni e già inserita nel confronto diplomatico. Meloni ha accolto favorevolmente anche lo scambio di prigionieri concordato ad Abu Dhabi, precisando però che il vero segnale della disponibilità russa a trattare sarà rappresentato dall’interruzione degli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine. «Ma la vera prova è una cessazione verificabile degli attacchi alle infrastrutture energetiche», ha sottolineato. La premier ha poi rivolto un ulteriore messaggio a Mosca: «Se Mosca dice di no, il mondo vedrà chiaramente chi vuole la pace e chi no». Lo stop ai bombardamenti sulla rete elettrica permetterebbe infatti di tutelare milioni di civili in vista dell’inverno, oltre a ridurre i rischi per la sicurezza nucleare europea e le tensioni sui mercati energetici.