Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, ha testimoniato a Pavia difendendo la condotta della famiglia e smentendo le accuse di corruzione legate al delitto di Garlasco.

La vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, continua a riservare colpi di scena nelle aule di giustizia pavesi. Nel pomeriggio odierno, l’avvocato Massimo Lovati si è presentato presso la Procura di Pavia per essere sottoposto a interrogatorio come testimone chiave nell’indagine che coinvolge la famiglia Sempio.

L’inchiesta verte sulla presunta esistenza di pagamenti effettuati nel 2017, finalizzati, secondo gli inquirenti, a garantire l’archiviazione della posizione di Andrea Sempio, attualmente accusato dell’uccisione della giovane.

Le dichiarazioni rilasciate da Lovati hanno cercato di smontare punto per punto le ipotesi investigative, ribadendo la piena fiducia nei confronti dei suoi assistiti.

La sua audizione, durata poco meno di due ore, è stata condotta dai pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano, sotto la supervisione del procuratore aggiunto Stefano Civardi e la direzione del procuratore Fabio Napoleone. Il clima attorno alla testimonianza era teso già prima dell’ingresso nel Palazzo di Giustizia pavese, con il legale di Lovati, Fabrizio Gallo, che aveva anticipato una possibile “bomba” mediatica, poi rientrata per l’assenza momentanea del capo della procura durante il colloquio iniziale.

Difesa d’ufficio o verità processuale? Le parole di Lovati

All’uscita dall’interrogatorio, Massimo Lovati non ha usato mezzi termini per esprimere la sua convinzione riguardo alla innocenza dei suoi clienti. Ha dichiarato pubblicamente di essere pronto a mettere la mano sul fuoco sia su Giuseppe Sempio che sul figlio Andrea. Secondo l’ex difensore, le somme di denaro finite nel mirino degli investigatori non avevano nulla a che vedere con tentativi di condizionare l’azione della polizia giudiziaria o con operazioni opache. Si trattava, nella versione fornita dal testimone, esclusivamente del pagamento delle parcelle professionali dovute agli avvocati che avevano seguito la difesa tecnica in quegli anni cruciali.

Lovati ha inoltre precisato che molte delle domande poste dai magistrati pavesi ricalcavano quelle già affrontate durante precedenti audizioni tenutesi a Brescia, suggerendo una continuità nelle indagini ma anche una certa ripetitività negli accertamenti. Questa convergenza di versioni mira a consolidare la linea difensiva della famiglia Sempio, presentando i fatti finanziari come routine professionale piuttosto che come elementi di reato.

Il mistero del “pizzino” e la consulenza genetica

Uno degli aspetti più discussi dell’inchiesta riguarda un piccolo appunto scritto, trovato all’interno dell’abitazione dei Sempio, contenente le cifre “20” e “30” accanto al nome “Venditti”. Per gli inquirenti, questo documento potrebbe celare riferimenti a transazioni sospette. Tuttavia, Lovati ha offerto una spiegazione banale e amministrativa: quel foglietto sarebbe semplicemente un promemoria relativo alle spese di cancelleria necessarie per ottenere il decreto di archiviazione del procedimento penale contro Andrea Sempio.

Un altro nodo centrale della vicenda è rappresentato dalla cosiddetta “consulenza Linarello”, un parere genetico redatto dall’esperto forense Pasquale Linarello su incarico della famiglia di Alberto Stasi, il precedente condannato in via definitiva. Lovati ha chiarito di essere entrato in possesso di tale documentazione grazie alle sue relazioni personali, negando qualsiasi meccanismo di acquisizione illecita o favorita. Riguardo alle intercettazioni telefoniche che vedono coinvolti altri legali, tra cui Federico Soldani e l’ex luogotenente dei carabinieri Silvio Sapone, il testimone ha affermato di non averne mai avuto conoscenza diretta.

Lo scenario futuro: riabilitazione o proscioglimento?

Interpellato sulle possibili evoluzioni del caso, l’avvocato ha espresso una previsione netta: Alberto Stasi verrà probabilmente riabilitato, mentre Andrea Sempio sarà prosciolto dalle attuali accuse. Nonostante ciò, Lovati mantiene la propria convinzione personale che l’omicidio di Chiara Poggi possa essere stato un delitto su commissione, lasciando intendere che la verità giudiziaria potrebbe non coincidere perfettamente con quella storica, se non emergeranno nuovi elementi decisivi.

Di fronte alla domanda se temesse di finire lui stesso sotto inchiesta per le sue dichiarazioni o per i fatti contestati, Lovati ha risposto con un sorriso e fermezza: “Non temo nulla”. Questa presa di posizione chiude simbolicamente una giornata intensa per la cronaca giudiziaria italiana, dove le figure degli avvocati diventano tanto protagoniste quanto gli imputati, e dove ogni parola pronunciata in aula può ribaltare equilibri processuali consolidati da quasi vent’anni.