Gli attacchi hacker in Italia non riguardano più solamente le scuole, già prese di mira nelle scorse settimane ma questa settimana è caduto nella trappola dei malintenzionati anche un noto istituto di credito e non solo, molto utilizzato dagli italiani che ha ammesso di aver subito un attacco informatico che potrebbe aver sottratto dati di persone.

Non solo le banche, i dati nel mirino degli hacker

Gli hacker si sono fatti forza dopo i molteplici attacchi alle scuole e starebbero intensificando il loro intervento malevolo nel nostro territorio, oggetto del loro interesse dati personali e finanziari da rivendere sul dark web.

Questi dati riguarderebbero banche, che hanno database ingenti e aziende che inconsapevolmente, avendo sistemi di aggiornamento obsoleti facilitano il loro compito, permettendo loro di entrare e di bloccare i sistemi, impedendo di fatto a queste di lavorare come hanno sempre fatto.

Intervenire sulla cybersicurezza non è quindi un discorso solo politico ma un qualcosa da fare concretamente e il più veloce possibile per non incorrere in spiacevoli situazioni.

Poste Italiane vittima di un attacco informatico, carpiti dati di 1500 clienti

Poste Italiane noto sistema di pagamento, certificazioni digitali e investimenti nel nostro paese, oltre che di consegna di pacchi e lettere, conta milioni di clienti nel paese che lo utilizzano per motivi diversi.

L’azienda ha fatto sapere di essere stata colpita da un attacco informatico nella giornata di martedì 17 novembre, sarebbero stati sottratti dati anagrafici di clienti, il riferimento in particolare, come riporta The Social Post è ai servizi PosteCert e PosteID, il primo è relativo alla posta certificata che ha quindi valore legale e il secondo è il sistema di autenticazione al sito.

La sottrazione e successiva diffusione di dati sarebbe stata fatta da un hacker che si firma con lo pseudonimo di Flex22. Egli infatti è riuscito ad entrare nel sistema e a sottrarre questi dati sensibili. La conferma è arrivata direttamente da Poste, contattata da Fanpage.it.

Si tratta però di un qualcosa di circoscritto e di non preoccupante per i clienti, tuttavia questo episodio accende nuovamente un campanello d’allarme importante rispetto alla sicurezza informatica, carente nel nostro paese e che deve essere corretta adeguatamente.