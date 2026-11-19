Gli incidenti stradali sono nuovamente protagonisti nel nostro paese, un problema difficile da risolvere in modo concreto provandone ad abbassare concretamente il numero di accadimenti, sempre più automobili sulle strade, con dimensioni diverse che cambiano conseguentemente gli esiti degli impatti con il rischio che possano aver la peggio molte persone.

Incidenti frontali, i più pericolosi in assoluto: come evitarli

Il frontale è forse l’incidente più brutto in assoluto tra quelli che si possono verificare a chi guida un mezzo a quattro ruote, il motivo è molto semplice chi è al volante si accorge dell’impatto ed ha pochissimo tempo per reagire.

La prontezza di riflessi è inevitabile ma molto spesso non si ha modo di evitarlo perché, qualora si sterzasse, si andrebbero a colpire altri veicoli nella corsia opposta, aggravando il bilancio del sinistro.

Per evitare questo tipo di collisione bisognerebbe adeguare la velocità nella strada che si sta percorrendo ma è un tipo di sinistro che vede protagonista anche un’altra vettura e quindi pur usando la massima prudenza, l’altra automobile potrebbe comportarsi diversamente, andando oltre il limite consentito dalla strada.

Incidente frontale tra auto e pick-up 4 feriti, uno grave

Oggi si è verificato un impatto frontale, in provincia di Parma, lungo la Statale 45 nei territori di Rivergaro e Travo. I veicoli coinvolti sono un pick-up e un’automobile.

L’auto, come riporta il sito Il Piacenza.it, stava dirigendosi verso Bobbio e il pick-up nell’altra direzione. A seguito dell’impatto i tre occupanti del veicolo sono stati trasportati in ambulanza, al pronto soccorso di Piacenza, avendo riportato ferite lievi.

Diverso il discorso per l’automobilista che ha riportato un trauma cranico e diverse fratture, richiedendo l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale Maggiore di Parma dove dovrà essere ricoverato per recuperare dall’incidente. I carabinieri della compagnia di Bobbio sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.