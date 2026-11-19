“L’Italia è la capitale mondiale sul gene Tardbp: c’è un numero straordinariamente elevato di persone portatrici di varianti o mutazioni del gene. Di conseguenza, la nostra attenzione si è rapidamente spostata verso l’Italia”. Grande collaborazione tra “la comunità italiana della Sla e, negli Stati Uniti, tra medici e ricercatori italo-americani. Oggi”, con le terapie Aso, “abbiamo possibilità che soltanto pochi anni fa non avremmo potuto immaginare: come ho già detto in precedenza, la Sla può essere trattata e tenuta sotto controllo”.

Così Neil Shneider, Claire Tow Professor of Motor Neuron Disorders at Columbia University, and Director of the Eleanor and Lou Gehrig Als Center at the Columbia University (New York), nell’intervista rilasciata all’Adnkronos Salute in occasione dell’evento ’La promessa’, promosso da Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica.

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